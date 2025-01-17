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Galatasaray penaltı bekledi! Hatayspor maçında yabancı VAR kararı

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçın 33. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Pozisyonda Yunus Akgün'ün ceza yayı üzerinden yaptığı vuruş sonrasında Hatayspor savunmasından Guy-Marcelin Kilama, topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu. O andan itibaren gözler Cihan Aydın'a çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 20:49 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 20:50
Galatasaray penaltı bekledi! Hatayspor maçında yabancı VAR kararı

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    Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, 26. dakikada ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün ardından bir de penaltı için gözlerini Cihan Aydın'a çevirdi.

    DEVAM KARARI ÇIKTI!

    Sarı-kırmızılı oyuncular, Kilama'nın ceza sahası içindeki müdahalesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi.

    Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, VAR'daki Jan Boterberg ile yaptığı görüşme sonrası pozisyonun nizami olduğunu belirterek oyunu devam ettirdi.

    İşte o pozisyon

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

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