Galatasaray penaltı bekledi! Hatayspor maçında yabancı VAR kararı

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, 26. dakikada ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün ardından bir de penaltı için gözlerini Cihan Aydın'a çevirdi.
Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, 26. dakikada ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün ardından bir de penaltı için gözlerini Cihan Aydın'a çevirdi.
DEVAM KARARI ÇIKTI!
Sarı-kırmızılı oyuncular, Kilama'nın ceza sahası içindeki müdahalesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi.
Ancak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, VAR'daki Jan Boterberg ile yaptığı görüşme sonrası pozisyonun nizami olduğunu belirterek oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon