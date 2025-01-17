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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Maç kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Samsunspor maçında forma giyemeyeceğini duyurdu. Yıldız futbolcu karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 21:39 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 21:39
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Maç kadrosundan çıkarıldı

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    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların zorlu mücadele öncesinde Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov'un maçı kadrosundan çıkarıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bakhtiyor Zaynutdinov'un; Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile oynadığı müsabakanın ardından uyluk arka adale grubunda mevcut olan ağrısı nedeniyle yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti nedeniyle riske edilmeyerek Reeder Samsunspor maçı kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir." denildi.

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