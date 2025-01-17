Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından bir kez daha zafere ulaşmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Aslan şampiyonluk yarışında hata yapmamak ve yarışta 3 puanla sahadan ayrılmak amacında.