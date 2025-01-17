Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından bir kez daha zafere ulaşmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Aslan şampiyonluk yarışında hata yapmamak ve yarışta 3 puanla sahadan ayrılmak amacında.
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HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Abdulkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar
GALATASRAY: Muslera, Jakobs, Sanchez, Mertens, Yunus, Berkan, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper
Jan Boterberg (AFP)
DÜDÜK AYDIN'DA
Galatasaray ile Hatayspor'un Mersin Stdyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci üstleniyor.
VAR'da ilk kez bir yabancı hakem oturuyor. Jan Boterberg Riva'da yerini alıyor. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapıyor.