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Galatasaray'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta Mersin Stadyumu'nda başlıyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip bir rakibini daha yenerek yoluna devam etmek ve deplasman galibiyeti rekorunda Benfica'yı yakalamak amacında. Diğer yandan şampiyonluk mücadelesinde de Fenerbahçe'nin olası puan kaybında farkı artırmayı hedefliyor. Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Hatayspor - Galatasaray maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 18:54 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 19:00
Galatasaray’ın Hatayspor maçı ilk 11’i belli oldu!

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    Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından bir kez daha zafere ulaşmak isteyen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

    Aslan şampiyonluk yarışında hata yapmamak ve yarışta 3 puanla sahadan ayrılmak amacında.

    CANLI TAKİP

    Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Hatayspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizHatayspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

    HATAYSPOR: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Abdulkadir, Rivas, Fernandes, Aboubakar

    GALATASRAY: Muslera, Jakobs, Sanchez, Mertens, Yunus, Berkan, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper

    Jan Boterberg (AFP)Jan Boterberg (AFP)

    DÜDÜK AYDIN'DA

    Galatasaray ile Hatayspor'un Mersin Stdyumu'nda karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bahtiyar Birinci üstleniyor.

    VAR'da ilk kez bir yabancı hakem oturuyor. Jan Boterberg Riva'da yerini alıyor. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapıyor.

    Galatasaray Süper Lig'de maç kaybetmedi (AA)Galatasaray Süper Lig'de maç kaybetmedi (AA)

    GALATASARAY NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

    Sarı kırmızılı ekibin bu sezon oynadığı maçlard aldığı sonuçlar herkesi heyecanlandırıyor. Young boys karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ligde ve Avrupa'da yenilmeyen Okan Buruk'un öğrencileri, 50 puanla zirvede yer alıyor.

    Sarı kırmızılılar 18 karşılaşmanın 16'sını kazanıp sadece Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark attı.

    Murat Şahin (Hatayspor X Hesabı)Murat Şahin (Hatayspor X Hesabı)

    MURAT ŞAHİN İLE İLK MAÇ

    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Hatayspor'da ise yeni teknik direktör Murat Şahin ilk kez takımının başında bir maça çıkıyor. Deneyimli antrenör, 18 maçta 9 puan toplayabilen ekibiyle güçlü rakibi karşısında galibiyet alabilmek adına mücadele veriyor.

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