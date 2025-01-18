İtalya'da bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus, 2-1 haftada Milan ile kozlarını paylaştı. Torino temsilcisi, ezeli rakibini 2-0 yendi.
İtalya'da bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus, 2-1 haftada Milan ile kozlarını paylaştı. Torino temsilcisi, ezeli rakibini 2-0 yendi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci devrede Samuel Mbangula ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 64'te ise Kenan Yıldız'ın yerine ikinci yarıya başlayan Timothy Weah, farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.
Siyah beyazlılar bu skorlar puanını 37'ye indirirken kırmızı siyahlılar ise 31'de kaldı.