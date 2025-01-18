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Torino'da zafer coşkusu! Juventus Milan 2-0 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 21. haftasında Milan'ı konuk eden Juventus, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar zorlu mücadelede Mbangula ve Weah'ın golleriyle 3 puana uzandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 22:04 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 22:04
Torino’da zafer coşkusu! Juventus Milan 2-0 | MAÇ SONUCU

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    İtalya'da bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Juventus, 2-1 haftada Milan ile kozlarını paylaştı. Torino temsilcisi, ezeli rakibini 2-0 yendi.

    Kenan Yıldız 45 dakika foma giydi (AFP)Kenan Yıldız 45 dakika foma giydi (AFP)

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci devrede Samuel Mbangula ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 64'te ise Kenan Yıldız'ın yerine ikinci yarıya başlayan Timothy Weah, farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

    Timothy Weah (AFP)Timothy Weah (AFP)

    Siyah beyazlılar bu skorlar puanını 37'ye indirirken kırmızı siyahlılar ise 31'de kaldı.