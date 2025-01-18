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Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Utanması yok"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, bu sezon 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Cemali Sertel'in golüyle 1-0 geriye düşen Aslan, Victor Osimhen ile eşitliği sağladı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirerek önemli ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 09:35
Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Utanması yok

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    Bu sezon sadece Kasımpaşa ve Eyüpspor ile berabere kalan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile puanları paylaşarak sahadan ayrıldı. Benfica'nın 18 maç üst üste deplasmanda kazanma unvanını eline geçirme fırsatı bulunan Aslan, 1-1'lik sonuçla rakibini geçemedi.

    Sarı kırmızılıların oynadığı müsabakayı spor yazarları değerlendirdi. İşte o yazılar...

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    LEVENT TÜZEMEN - GALATASARAY TUZAĞA DÜŞTÜ

    İlk yarıda son derece kötü oynayan, temposuz bir Galatasaray vardı sahada. Sarı-kırmızılılar, atağa çıkarken kaptırdıkları toplarda geçiş hücumları yediler. Okan Buruk'un Sara'nın yokluğunda Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu oynatması tutmadı. Galatasaray gol ararken, duran toptan (kornerden) kalesinde golü gördü. İlk yarıda Galatasaray kötü oynadı ama öne geçecek pozisyonları da buldu. Torreira'nın direkten dönen topu, Berkan'ın, Barış'ın, Yunus ve Osimhen'in kaçırdığı pozisyonlar vardı. Bir de Galatasaray'ın ilk 45'te verilmeyen buz gibi bir penaltısı vardı. VAR, pozisyona YABANCI kaldı... Galatasaray'ın penaltısı güme gitti... Okan Buruk, ilk yarıda temposuz ve kötü oynayan takımına müdahale yaptı. Kerem Demirbay ve Sallai'yi sahaya sürdü. İlk yarıda Hatayspor kalesine sadece 8 şut atan Galatasaray, ikinci bölümde Bekaj'ın kalesine şut yağdırdı, pozisyon üstüne pozisyona girdi. Öyle ki 60 ile 70. dakikalar arasında Galatasaray, tam 6 net gol pozisyonuna girdi. Hataysporlu Bekaj kalesinde devleşti. Osimhen büyük golcü ama çok ofsaytta kalıyor. Bu konuda kendisini geliştirmesi gerekiyor. Dün tonla gol pozisyonuna girdi Galatasaray... Ama sahada ne Gabriel Sara'sı ne de İcardi'si vardı. İcardi olsaydı belki de tarihi farkla kazanılacak bir maçtı.

    Sallai, Jakobs, Kerem ve Berkan dün oynadıkları futbolla Galatasaray'ın takım kalitesinin gerisinde olduklarını bir kez daha gösterdiler. Galatasaraylı oyuncular belli ki 8 puan önde olmanın rehaveti ile maça hazırlanmışlar. Bir de Hatayspor'un puan cetvelindeki yerine bakmışlar belli ki... Rakibi ciddiye almazsan, rakip seni cezalandırır böyle... Hiçbir maç sahada savaşmadan kazanılmıyor. Galatasaray ilk yarıda savaşmadı, koşmadı ve faturası ağır oldu. Okan Buruk da Galatasaraylı oyuncuları maça motive edememiş. Hep '8 puanlık fark bize bir tuzak' dedi durdu Okan hoca; ama tuzağa da düşüldü böyle... Takım arkadaşları, Barış Alper Yılmaz'ın yürekli futbolunun yarısı kadar bile mücadele edemediler dün.

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    Barış Alper yine yürekli futbol oynadı ama çok şanssızdı. Son bölümde giren Batshuayi adeta bir tank gibi. Hem temposuz, hem de isteksizdi. Galatasaray'ın acilen bir golcü transferine ihtiyacı var. Çünkü bu kadar pozisyon bulup, tam 54 kez rakip ceza sahasına girip, sadece penaltıdan gol atabiliyorsan sorun büyük demektir. Osimhen'e de bu performansı ile 75 milyon euro verilmez. İyi düşünmek lazım. Hatayspor'un yeni hocası Murat Şahin'i de tebrik etmek lazım. Dersine çok iyi çalışmış. Dersine çalışmayan, maça motive olamayan Galatasaray ise hiç hesapta olmayan 2 puan kaybetti. Bu maçtan çıkarılacak çok dersler var! Okan hoca da bu dersleri mutlaka çıkaracaktır.

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    AHMET ÇAKAR - AÇIK PENALTIYI VERMEDİ

    G.Saray nice maçları kötü oynadı kazandı ama dün gece özellikle 2. yarısını mükemmel oynadığı maçı kazanamadı. İkinci yarıya bakıyoruz neler kaçtı neler! Mesela Barış Alper… Allah ona öyle yetenekler vermiş ama bazen ezbere oynuyor. Mesela ikinci yarı son 20 dakika içinde çaprazdan kaleci ile karşı karşıya, kaleye vuracağına ortaya pas çıkartmaya kalktı. Bu seviyedeki futbolcu o pası öyle vermemeli ya da o pası hiç vermemeli. İlk yarı G.Saray tutuktu. Karambolden golü de yediler ama ikinci yarı mükemmel başlayıp penaltıda Osimhen ile beraberliği buldu. Sonra G.Saray'ın geldiği her atak neredeyse gol pozisyonu oldu. Osimhen, Barış herkes kaçırdı. Sonuçta G.Saray bir türlü o istediği golü bulamadı. Bu arada Okan Buruk, tüm riskleri alarak oyuncu değişiklikleri yaptı ama nafile. Üstelik ikinci yarı oyundan düşen Hatayspor maçı kazanabilirdi de. Uzatmalarda inanılmayacak bir gol kaçırdılar. Sonuçta G.Saray'dan kimsenin beklemediği bir puan kaybı oldu. Gelelim hakeme. Daha da doğrusu VAR'a…

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    Mertens'e ikinci yarıda yapılan hareket penaltı. Hem VAR daveti doğru hem de verilen karar. Ama ilk yarıda büyük bir skandal yaşandı. Hataysporlu defans oyuncusu yerdeyken topu son anda eli ile çıkardı. Çok açık penaltı olmalıydı ama ne VAR'dan ne orta hakemden tık yok. Yine ikinci yarı G.Saray'ın golü ofsayttan iptal. Sağdan bakıyoruz soldan bakıyoruz olmayabilir. Nasıl ofsayt anlamadım!

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    MUSTAFA ÇULCU - BUYURUN SİZE YABANCI VAR!

    G.Saray panik yapmadan ama tempo da yapmadan başladı. Hatay gücü oranında oyun anlayışı belli ya kontratak ya duran toptan gol şansı vardı ki öyle oldu, golü buldu. Düşünün maçta ilk faul, 18. dakikada oldu. Okan hocanın ikinci yarı Sallai ve Kerem tercihleri, G.Saray'ın temposunu yükseltti. İlk yarıdaki statik oyun gitti, rakibi bunaltan müthiş önde baskı ve oyun iştahı geldi. Bir maçta ancak bu kadar pozisyon yakalayabilirsin. Batshuayi ile çift santrfor da galibiyeti getirmedi.

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    Maçta ilk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarı kartla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize. Osimhen'in ilk ve ikinci devrede attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru. Hatay ceza alanı içinde 32'de Kilama yerden kalkma eğilimi içinde, top önünde ve görüyor, sağ kol-el önündeki topa gidiyor, oynayan el oluyor. Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi şart. Ancak hakem veremedi, yabancı damat VAR Jan Boterberg devreye girmedi. Penaltı badem oldu. Buyurun size yabancı VAR. İlk maç ilk skandal. 52'de hakem pozisyona çok yakın ancak karar verme cesareti yok. Cemali sağ dizi ile Mertens'in sağ dizine faul yapıyor, ayak boşta lakin diz eylemi net penaltı. Hakem çözemiyor, veremiyor. Bu kez doğru VAR müdahalesi ile OFR'den doğru penaltı kararı geldi. Sallai'ye kontrolsüz hareketi dolayısıyla Fernandes sarı görmeliydi, hakem göstermedi. Aynı futbolcu değişim esnasında itirazdan sarı yedi. Sebep, 4. hakemin proaktif olamaması. Barış'ın iptal edilen golü çok ince bir ofsayt. Ancak teknoloji çözebilirdi, öyle oldu.

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    EVREN TURHAN - FUTBOL CİDDİYET İŞİDİR

    GALATASARAY, ligde ikinci yarının ilk maçında belki kolay gibi gözüken Hatay'a galibiyet için gitti. Her zaman rakibi ciddiye almak lazım. Galatasaray oyuna çok kötü başladı. Geçen haftaya baktığımızda Kerem'in yerine Berkan ilk 11'deydi. Oyuna çok temposuz başladı Sarı-Kırmızılılar ve bir türlü istedikleri tempoyu yakalayamadılar. Özellikle Barış ve Yunus çok durgundu. Orta sahada istenilen mücadele sergilenemedi.

    Mücadele etmeden bazı şeyler olmuyor. Ne kadar takım kalitesi yüksek olsa bile. Galatasaray ilk yarıda sahada resmen yürüdü. Bir tek Torreira sahada mücadele eden isimdi. Özellikle Kaan kart gördükten sonra Okan Hoca o değişikliği yapmakta haklıydı. Abdülkerim'in belki bir sakatlığı vardı ondan çıkardı.

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    İkinci yarı Kerem ile Sallai girdikten sonra Galatasaray eski kimliğine büründü.
    İnanılmaz goller kaçta ve tempo arttı. Yunus;
    Mertens, Barış çok gol kaçırdı. İlk yarıda rakip fazla ciddiye alınmadı.
    Penaltıdan sonra oyun Galatasaray'ın elindeydi.
    Ama Futbol ciddiyet işidir.
    Her rakibi de ciddiye almak lazım. Galatasaray'ın ilk yarıdaki ciddiyetsizliği 2 puan kaybettirdi.

    "Futbol ciddiyet işidir. Her takımı ciddiye almak lazım.
    G.Saray ilk yarıdaki ciddiyetsizliğinden dolayı Hatay'da 2 puan bıraktı."

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    BÜLENT TİMURLENK: HERCAİ VE LAUBALİ FUTBOLLA GOLÜ YEDİ

    Geçen sezon şampiyonluk yolunda sezon ortasında kaybettiğin tek maç Hatay deplasmanı. Öncesinde bu deplasmanda 4-2 ve 3-0 yenilmişsin. Rakibin kadrolarından ve ruh halinden bağımsız sana ters geliyor. Sadece bu istatistik bile maç toplantısında taktik konuşmanın önüne geçer. Belli ki geçmemiş… Galatasaray karşısında o galibiyetleri alan Hatay kadrolarıyla kıyasladığımızda çok daha defolu, eksik, her şeyden önemlisi kalecisi Erce'nin cezalı olduğu bir takım vardı. İlk yarıda sarı-kırmızılı takımda Yunus ve Barış'ın kanatları bırakıp iç kulvarda sürekli top araması, Berkan'ın teknik yetersizliği nedeniyle kurulamayan oyuna çare olarak geriden stoperlerin attığı uzun toplar ve Osimhen'in boğuşması… Hercai ve de laubali bir futbol oynuyordu Galatasaray, golü de öyle yedi. İlk yarıyı Süper Lig'de bu sezon ilk maçına çıkan bir kaleci karşısında sadece 8 hücum ve bir isabetli şutla bitirmenin elbette bir telafisi 45 dakika vardı.

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

    İkinci yarıda fabrika ayarlarına döndü gibi görünebilir G.Saray ama bu Sara'nın yokluğunda kim oynarsa oynasın dublörü bile olamayacağını değiştirmiyor. Beraberlik golü sonrasında ev sahibini boğan Galatasaray net fırsatları ya harcadı ya da ofsayta takıldı. Icardi'sizlik böyle bir şey işte… Batshuayi değişikliği gereksiz, 90+5'te Jelert anlamsızdı. Okan Buruk momentumu bozan adam, belli ki kontrolü kaybetti. Hakem Cihan Aydın gözünün önündeki penaltıyı yabancı VAR'a bıraktı. İlk yarıda G.Saray'ın verilmeyen bir penaltısı var. Türkiye'de dokunulmayan adam MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Utanması olmadığından o koltukta oturmaya devam ediyor…

    Spor yazarları Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi!

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