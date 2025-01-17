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Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı lacivertli ekip büyük önem verdiği ara transfer dönemine çok agresif başladı ve birçok isimle temaslarını sıklaştırdı. Sarı kırmızılıların da devreye girdiği bir oyuncu için artık imzalar atılmak üzere. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 20:03
Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

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    Başlıkların Devamı

    Uzun süredir özlemini yaşadığı Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya, son karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 yenerek hata yapmadı ve aradaki 8 puanlık farkı korumayı başardı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    TEMASLAR HIZ KAZANDI

    Sezon başında takımın başına Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertli ekipte Galatasaray'ın gerisinde kalmanın üzüntüsü olsa da teknik heyet ve futbolculara güven tam. Kaliteyi daha da arıtrmayı planlayan yönetim, Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket ediyor ve görüşmelerini sürdürüyor.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    MAÇTAN SONRA TRANSFER MESAJI VERDİ

    Takımının Konyaspor karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho; "İki stoperimizi uzun süreli sakatlık nedeniyle kaybettik. O pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde oynayacağımız çok fazla maç bulunuyor. Eğer bir pozisyon seçme hakkım olsaydı, bu stoper olurdu." açıklamasında bulunarak transfer istediğini ifade etmişti.

    Hamlelerden ilki gerçekleşti. Diego Carlos imzaya çok yakın.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    2 SAKAT VE 1 YOLCU VAR

    Fenerbahçe'nin stoper tandeminde şu an Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku yer alıyor. Becao ve Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniye sezon sonuna kadar yararlanamayacak olan Kanarya'da Samet Akaydin da performansı nedeniyle tercih edilmeyecek. Takımdan da gönderilmesi gündemde.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    İLK HEDEF DANSO'YDU

    Sarı lacivertli ekibin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Kevin Danso oldu. Avusturyalı stoper için rekor denilebilecek bir ücret dahi gözden çıkarıldı ancak kulübü Lens, söz konusu parayı peşin isteyince görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Başkan Koç ve yönetim masadan kalktı.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    TUTA DA LİSTEDE

    Jsoe Mourinho'nun ısrarla üzerinde durduğu isimlerden biri de Tuta. Brezilyalı savunmacıyı Almanya'dan getirebilmek adına büyük uğraş veren Fenerbahçe'de görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Sambacı için kısa sürede imzaların atılması hedefleniyor. Bonservisi üzerinde görüşmeler sürüyor. Oyuncu tarafında ise her şey tamam.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    Bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan 25 yaşıdnaki savunmacı, 1 gol sevinci yaşadı ve 1811 dakika sahada kaldı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 metre boyundaki stoper hem 3'lü hem de 4'lü dizilişte forma giyebilmesi nedeniyle Jose Mourinho'nun planlarına tam uyan bir profil çiziyor.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    SON ADAY DIEGO CARLOS

    Premier Lig ekiplerinde forma giyen futbolcular arasında da izlemede bulunan Fenerbahçe, Aston Villa kadrosunda yer alan Diego Carlos'u gözüne kestirmişti. Brezilya asıllı İspanyol futbolcu için kısa süre önce başlayan girişimler sonuç vermek üzere. Sports Digitale'in haberine göre yıldız futbolcuyla ve kulübüyle anlaşma sağlandı

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    GALATASARAY DA İSTEDİ

    Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer çalımı attı. Kanarya, rakibinin de ilgilendiği 31 yaşındaki stoper için el sıkışarak tüm ilgiyi bertaraf etti ve mutlu sona ulaştı

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    17 MAÇTA OYNADI

    2022 yazında 31 milyon euro bonservisle geldiği Aston Villa'da bu sezon 17 karşılaşmaya çıkan Diego Carlos, skor katkısı üretemedi ve 1403 dakika sahada kaldı. Carlos güçlü yapısı ve inatçı kimliği ile tanınıyor.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    AVRUPA LİGİ KAZANDI

    Türkiye'ye gelmesine kesin gözle bakılan tecrübeli futbolcu kariyerinde Sao Paulo, Porto, Nantes ve Sevilla gibi önemli takımların formalarını da giydi. 2019-2020 sezonunda İspanyol temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırdı. 1 kez de Brezilya ile olimpiyat şampiyonu oldu.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    KADRODA YOK!

    İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal deplasmanına konuk olacak olan Aston Villa'da Teknik Direktör Unai Emery, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Emery, Diego Carlos'un maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

    Oyuncunun son durumu hakkında konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Bu sabah Diego Carlos'un sağlık raporları geldi. Kendini iyi hissetmiyor ve yarın oynayamayacak." dedi.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

    KOKI MACHIDA DA LİSTEDE!

    Fenerbahçe'nin Union SG forması giyen Japon stoper Koki Machida ile de ilgilendiği iddia edildi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 karşılaşmada Belçika ekibinin formasını terletti.

    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

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