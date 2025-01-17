Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam

2 SAKAT VE 1 YOLCU VAR Fenerbahçe'nin stoper tandeminde şu an Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku yer alıyor. Becao ve Jayden Oosterwolde'nin uzun süreli sakatlıkları nedeniye sezon sonuna kadar yararlanamayacak olan Kanarya'da Samet Akaydin da performansı nedeniyle tercih edilmeyecek. Takımdan da gönderilmesi gündemde.

İLK HEDEF DANSO'YDU Sarı lacivertli ekibin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Kevin Danso oldu. Avusturyalı stoper için rekor denilebilecek bir ücret dahi gözden çıkarıldı ancak kulübü Lens, söz konusu parayı peşin isteyince görüşmeler tıkanma noktasına geldi. Başkan Koç ve yönetim masadan kalktı.

TUTA DA LİSTEDE Jsoe Mourinho'nun ısrarla üzerinde durduğu isimlerden biri de Tuta. Brezilyalı savunmacıyı Almanya'dan getirebilmek adına büyük uğraş veren Fenerbahçe'de görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Sambacı için kısa sürede imzaların atılması hedefleniyor. Bonservisi üzerinde görüşmeler sürüyor. Oyuncu tarafında ise her şey tamam.

Bu sezon 23 karşılaşmaya çıkan 25 yaşıdnaki savunmacı, 1 gol sevinci yaşadı ve 1811 dakika sahada kaldı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 metre boyundaki stoper hem 3'lü hem de 4'lü dizilişte forma giyebilmesi nedeniyle Jose Mourinho'nun planlarına tam uyan bir profil çiziyor.