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Fenerbahçe'de ayrılık! Instagram hesabından duyurdu

Brezilya Serie A ekibi Red Bull Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique, anlaşmasının sona ermesinin ardından geldiği ve yeniden kadrosunda yer almak için beklenti içerisinde olduğu Fenerbahçe'den karşılık alamamıştı. Sambacı yıldız, ayrılık kararını Instagram'dan duyurarak veda mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 10:26 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 10:39
Fenerbahçe’de ayrılık! Instagram hesabından duyurdu

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    Ülkesi takımlarından Bragantino ile geçirdiği kiralık döneminin ardından geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye geri dönen ve tesislerde görüşmeler gerçekleştiren Lincoln Henrique, ayrılık kararı verdi.

    Lincoln Henrique (Takvim Foto Arşiv)Lincoln Henrique (Takvim Foto Arşiv)

    Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada;

    "İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle.... Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız."

    ifadelerini kullandı.

    Lincoln Henrique (Takvim Foto Arşiv)Lincoln Henrique (Takvim Foto Arşiv)

    Lincoln Henrique sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 karşılaşmada 3 gol ve 9 asistlik performans ortaya koymuştu.

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