Ülkesi takımlarından Bragantino ile geçirdiği kiralık döneminin ardından geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye geri dönen ve tesislerde görüşmeler gerçekleştiren Lincoln Henrique, ayrılık kararı verdi.
Ülkesi takımlarından Bragantino ile geçirdiği kiralık döneminin ardından geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye geri dönen ve tesislerde görüşmeler gerçekleştiren Lincoln Henrique, ayrılık kararı verdi.
Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada;
"İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle.... Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız."
ifadelerini kullandı.
Lincoln Henrique sarı lacivertli forma ile çıktığı 36 karşılaşmada 3 gol ve 9 asistlik performans ortaya koymuştu.