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Galatasaray'dan 3 transfer! Süper Lig'e damga vuran yıldızlar yolda

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transferin başlamasıyla birlikte adeta gaza bastı. Sarı kırmızılı ekip kadrosuna katmak istediği futbolcular için temaslarını hızlandırırken performanslarıyla sezona damga vuran 3 yerli yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:08 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:08
Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

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    Şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik heyet ve yönetimin büyük uğraş verdiği operasyonda yerli futbolcular büyük önem taşıyor.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, bu sezon üst üste 23. maçında yenilmedi. Ayrıca Benfica'nın 18 karşılaşmada yenilmediği dış saha mücadelelerinde ise rekoru kırmasına sadece 2 müsabakası kaldı. Cimbom'un iştahlandıran performansıyla birlikte ara transferde yapacağı hamleler de şimdiden merak ediliyor.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    Takımın gözdelerinden Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gösterilen ilginin her geçen gün artması ve resmi teklif boyutuna geçmesinin beklendiği süreçte kadrosuna takviye yapmayı planlayan Aslan, farklı mevkilere de yerli oyuncular alacak.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    REKOR BEDELLE GİDEBİLİR

    Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın peşine düştüğü Barış Alper Yılmaz ile görüşen Okan Buruk, yıldız futbolcudan takımda kalmasını istedi. Sezon sonunda rekor bedelle uğurlayacaklarını söylediği oyuncusundan en yüksek verimi almayı planlayan deneyimli teknik direktör, hücuma da transfer yapacak. Performansıyla herkesi şaşırtan yıldız futbolcu için girişim yapılacak.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    MUSLERA'NIN YERİNİ ALACAK İSİMLERDEN BİRİ BULUNDU

    Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın kalma ihtimali dahi düşünülerek hareket ediliyor. Teknik heyet ve yönetim, kaleci alternatiflerini hazırladı. Kısa süre içerisinde bu konuda gereken adımlar atılacak ve el sıkışmak için pazarlıklar sonlandırılacak. O isimlerden biri Süper Lig'den bulundu.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    SAVUNMAYA DA YERLİ

    Süper Lig'de yerli oyuncudan yana sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Ismail Jakobs'un zaman zaman sakatlanması üzerine sol beke de bir oyuncu alınacak. Cimbom bu kez ezeli rakiplerinin birinin yıldızı için başlattığı pazarlıkları sonlandıracak.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    EREN ELMALI BOMBASI PATLAYACAK

    Galatasaray, Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 100'den fazla maça çıkan ve milli takıma kadar yükselen Eren Elmalı için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı ekip 3.5 milyon Euro seviyesinden yürütülen görüşmelerde bordo mavililerin peşin para teklifine şu an için sıcak bakmasa da dosyayı rafa kaldırmış değil. Bu sorunun çözülebilmesi için temaslar devam ediyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    BERKE ÖZER DE BİTECEK

    Fernando Muslera'nın yerine veya yanına kaleci takviyesi yapacak olan Galatasaray'da en sıcak isim ise Berke Özer. Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki file bekçisi için başlayan ilgi resmiyete dökülecek. Aradaki ilişkilerin sağlam olması nedeniyle transfer sürecinde sorun yaşamayacağını düşünen yönetim, kalesinidek, kaliteyi artırmayı planlıyor.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

    AHMED KUTUCU DA LİSTEDE

    Bu sezon yakaladığı istatistiklerle en çok maçta katkı veren futbolculardan biri olan Ahmed Kutucu da Galatasaray'ın listesinde bulunuyor. Hücum bölgesinin her alanında forma giyebilen başarılı golcü, Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir profile sahip. Icardi'nin yokluğunda yabancı forvet aradığı bilinen Aslan'da yerli rotasyonunun da farklı formasyonları oynayabilen oyuncularla doldurulması planlanıyor.

    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

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