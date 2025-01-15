Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

Şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik heyet ve yönetimin büyük uğraş verdiği operasyonda yerli futbolcular büyük önem taşıyor.
Şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Teknik heyet ve yönetimin büyük uğraş verdiği operasyonda yerli futbolcular büyük önem taşıyor.
Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, bu sezon üst üste 23. maçında yenilmedi. Ayrıca Benfica'nın 18 karşılaşmada yenilmediği dış saha mücadelelerinde ise rekoru kırmasına sadece 2 müsabakası kaldı. Cimbom'un iştahlandıran performansıyla birlikte ara transferde yapacağı hamleler de şimdiden merak ediliyor.
Takımın gözdelerinden Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gösterilen ilginin her geçen gün artması ve resmi teklif boyutuna geçmesinin beklendiği süreçte kadrosuna takviye yapmayı planlayan Aslan, farklı mevkilere de yerli oyuncular alacak.
REKOR BEDELLE GİDEBİLİR
Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın peşine düştüğü Barış Alper Yılmaz ile görüşen Okan Buruk, yıldız futbolcudan takımda kalmasını istedi. Sezon sonunda rekor bedelle uğurlayacaklarını söylediği oyuncusundan en yüksek verimi almayı planlayan deneyimli teknik direktör, hücuma da transfer yapacak. Performansıyla herkesi şaşırtan yıldız futbolcu için girişim yapılacak.
MUSLERA'NIN YERİNİ ALACAK İSİMLERDEN BİRİ BULUNDU
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın kalma ihtimali dahi düşünülerek hareket ediliyor. Teknik heyet ve yönetim, kaleci alternatiflerini hazırladı. Kısa süre içerisinde bu konuda gereken adımlar atılacak ve el sıkışmak için pazarlıklar sonlandırılacak. O isimlerden biri Süper Lig'den bulundu.
SAVUNMAYA DA YERLİ
Süper Lig'de yerli oyuncudan yana sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Ismail Jakobs'un zaman zaman sakatlanması üzerine sol beke de bir oyuncu alınacak. Cimbom bu kez ezeli rakiplerinin birinin yıldızı için başlattığı pazarlıkları sonlandıracak.
EREN ELMALI BOMBASI PATLAYACAK
Galatasaray, Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 100'den fazla maça çıkan ve milli takıma kadar yükselen Eren Elmalı için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı ekip 3.5 milyon Euro seviyesinden yürütülen görüşmelerde bordo mavililerin peşin para teklifine şu an için sıcak bakmasa da dosyayı rafa kaldırmış değil. Bu sorunun çözülebilmesi için temaslar devam ediyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
BERKE ÖZER DE BİTECEK
Fernando Muslera'nın yerine veya yanına kaleci takviyesi yapacak olan Galatasaray'da en sıcak isim ise Berke Özer. Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki file bekçisi için başlayan ilgi resmiyete dökülecek. Aradaki ilişkilerin sağlam olması nedeniyle transfer sürecinde sorun yaşamayacağını düşünen yönetim, kalesinidek, kaliteyi artırmayı planlıyor.
AHMED KUTUCU DA LİSTEDE
Bu sezon yakaladığı istatistiklerle en çok maçta katkı veren futbolculardan biri olan Ahmed Kutucu da Galatasaray'ın listesinde bulunuyor. Hücum bölgesinin her alanında forma giyebilen başarılı golcü, Okan Buruk'un tam istediği tarzda bir profile sahip. Icardi'nin yokluğunda yabancı forvet aradığı bilinen Aslan'da yerli rotasyonunun da farklı formasyonları oynayabilen oyuncularla doldurulması planlanıyor.