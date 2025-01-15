Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda

REKOR BEDELLE GİDEBİLİR Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın peşine düştüğü Barış Alper Yılmaz ile görüşen Okan Buruk, yıldız futbolcudan takımda kalmasını istedi. Sezon sonunda rekor bedelle uğurlayacaklarını söylediği oyuncusundan en yüksek verimi almayı planlayan deneyimli teknik direktör, hücuma da transfer yapacak. Performansıyla herkesi şaşırtan yıldız futbolcu için girişim yapılacak.

MUSLERA'NIN YERİNİ ALACAK İSİMLERDEN BİRİ BULUNDU Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın kalma ihtimali dahi düşünülerek hareket ediliyor. Teknik heyet ve yönetim, kaleci alternatiflerini hazırladı. Kısa süre içerisinde bu konuda gereken adımlar atılacak ve el sıkışmak için pazarlıklar sonlandırılacak. O isimlerden biri Süper Lig'den bulundu.

SAVUNMAYA DA YERLİ Süper Lig'de yerli oyuncudan yana sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Ismail Jakobs'un zaman zaman sakatlanması üzerine sol beke de bir oyuncu alınacak. Cimbom bu kez ezeli rakiplerinin birinin yıldızı için başlattığı pazarlıkları sonlandıracak.

EREN ELMALI BOMBASI PATLAYACAK Galatasaray, Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 100'den fazla maça çıkan ve milli takıma kadar yükselen Eren Elmalı için görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı ekip 3.5 milyon Euro seviyesinden yürütülen görüşmelerde bordo mavililerin peşin para teklifine şu an için sıcak bakmasa da dosyayı rafa kaldırmış değil. Bu sorunun çözülebilmesi için temaslar devam ediyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.