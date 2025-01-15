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Reddedildi! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de olumlu gelişmelerin yanında olumsuz gelişmeler de yaşanıyor. Kevin Danso ve Diego Carlos transferlerinden istediği sonucu alamayan sarı lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:24
Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

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    Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun talebiyle ilgilendiği Newcastle United'ın savunma oyuncusu Lloyd Kelly için yaptığı teklif reddedildi.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    Telegraph'ta yer alan habere göre; Newcastle'ın Fenerbahçe'nin teklifini dinlemeye istekli olduğunu, zira Kelly'nin sol stoper pozisyonu için Dan Burn ve Sven Botman'ın gerisinde kaldığını, ancak yapılan ilk teklifin oyuncuya biçilen değerin oldukça altında olduğunu belirtildi.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    Halihazırda görüşmeler ilerlemiş değil ve Fenerbahçe'nin, 26 yaşındaki oyuncu için teklifini önemli ölçüde yükseltmesi gerektiği vurgulandı.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    NEWCASTLE: "ANLAŞMA YAKIN DEĞİL"

    Telegraph'a konuşan Newcastle kaynakları, şu anda bir anlaşmanın yakın olmadığını ve oyuncuyu kaybetmek istemediklerini vurguladı.

    Artık geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklif yapmaya istekli olup olmadıklarına karar vermek Fenerbahçe'ye kalmış durumda...

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    NEWCASTLE'DAKİ SÜRESİ KISITLI

    Geçtiğimiz yaz Bournemouth'tan serbest transfer olarak transfer edilen Kelly, Premier Lig'de dört maç olmak üzere tüm kulvarlarda sadece yedi maça çıkabildi ve Botman'ın ciddi bir diz sakatlığının ardından geri dönmesiyle oyun süresi daha da kısıtlı hale gelecek.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    NEWCASTLE MALİ AÇIDAN RAHAT KONUMDA

    Newcastle son hesap döneminde Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kuralları uyarınca herhangi bir ceza almaktan rahatça kaçındı ancak bu ay bir transfer yapma umutlarını artırmak için birini satmaya istekliler.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    Ocak ayında transfer yapmasalar bile, diğer kulüplerin PSR ihlalinden kaçınmak için satış yapmak zorunda kalabilecekleri Haziran ayında harcama yapacak boşluğa sahip olmanın son derece faydalı olabileceğinin farkındalar.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

    Newcastle ayrıca kanat oyuncusu Miguel Almiron'un potansiyel ayrılışı hakkında yurt dışındaki birkaç kulüple görüştüğü belirtildi.

    Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

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