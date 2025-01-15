Reddedildi! Fenerbahçe’ye transferde kötü haber

NEWCASTLE: "ANLAŞMA YAKIN DEĞİL"



Telegraph'a konuşan Newcastle kaynakları, şu anda bir anlaşmanın yakın olmadığını ve oyuncuyu kaybetmek istemediklerini vurguladı.



Artık geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklif yapmaya istekli olup olmadıklarına karar vermek Fenerbahçe'ye kalmış durumda...





NEWCASTLE'DAKİ SÜRESİ KISITLI



Geçtiğimiz yaz Bournemouth'tan serbest transfer olarak transfer edilen Kelly, Premier Lig'de dört maç olmak üzere tüm kulvarlarda sadece yedi maça çıkabildi ve Botman'ın ciddi bir diz sakatlığının ardından geri dönmesiyle oyun süresi daha da kısıtlı hale gelecek.





NEWCASTLE MALİ AÇIDAN RAHAT KONUMDA



Newcastle son hesap döneminde Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kuralları uyarınca herhangi bir ceza almaktan rahatça kaçındı ancak bu ay bir transfer yapma umutlarını artırmak için birini satmaya istekliler.





Ocak ayında transfer yapmasalar bile, diğer kulüplerin PSR ihlalinden kaçınmak için satış yapmak zorunda kalabilecekleri Haziran ayında harcama yapacak boşluğa sahip olmanın son derece faydalı olabileceğinin farkındalar.





Newcastle ayrıca kanat oyuncusu Miguel Almiron'un potansiyel ayrılışı hakkında yurt dışındaki birkaç kulüple görüştüğü belirtildi.

