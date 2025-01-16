Hakem atamalarında sistem değişti! Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’e VeTAS yöntemi: Bu haftadan itibaren başlıyor! Peş peşe istifalar

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.
Buna göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.
TFF tarafından yapılan açıklama:
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.
KULÜPLER YERİNDE İNCELEYEBİLECEK
Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.
MHK, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini açıkladı (Takvim.com.tr)
"UYGULAMALAR DEVAM EDECEK"
Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.
MHK'DA İKİ İSTİFA
Merkez Hakem Kurulu, iki üyesinin istifa ettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettikleri açıklandı.
İşte MHK'den yapılan açıklama:
"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır."