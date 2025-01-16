Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.
Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Cimbom, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.
Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü, bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.
İNGİLİZ EKİPLERİ DE TAKİP EDİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde. Galatasaray cephesi de Igor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor.
Mali şartları araştıran yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçilen sambacı için kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlanıyor.