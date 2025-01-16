Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

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Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Cimbom, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.