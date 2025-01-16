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Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

Hücum hattına doğrudan ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze transferinde istediği sonucu alamadı. Lyon'da kalmakta kararlı olan Gürcü oyuncuya daha fazla vakit harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, rotasını Brezilya'ya çevirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 12:42
Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

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    Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dört koldan çalışıyor. Hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, iki haftadır görüştüğü Georges Mikautadze'den sonuç çıkaramadı.

    Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre Lyon'da kalmaya kararlı olan Gürcü forvette daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Cimbom, Brezilya'da gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Igor Jesus.

    Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

    Botafogo'nun 23 yaşındaki golcüsü, bu sezon Brezilya A Milli Takımı'na seçildi ve kendini göstermeyi başardı.

    Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

    İNGİLİZ EKİPLERİ DE TAKİP EDİYOR

    Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine oldukça sıcak baktığı Brezilyalı yıldız, Premier Lig takımlarının da listesinde. Galatasaray cephesi de Igor Jesus'un durumunu yakından takip ediyor.

    Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

    Mali şartları araştıran yönetim, 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçilen sambacı için kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Yeni hedef belirlendi! Mikautadze olmazsa o gelecek

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