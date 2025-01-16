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İlhan Palut'tan Szalai itirafı!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Attila Szalai ile görüştüklerini fakat oyuncunun Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:53
İlhan Palut’tan Szalai itirafı!

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    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçta iyi bir mücadele beklediğini söyledi.

    Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısında dalgalı bir performans sergilediklerini dile getirdi.

    İstikrar konusunda zorlandıklarını aktaran Palut, "İvmemiz bazen yukarıya, bazen ise aşağıya doğru devam etti. Özellikle ligin ikinci haftasından sonraki 5 karşılaşma, bizim için hayal kırıklığı olarak geçen bir periyot oldu. Bu durumu sonra toparladık. En azından nötr duruma getirebildik. Bundan bir önceki 4 maça baktığınız zaman ilk periyot kadar acımasız olmasa da biraz duraklamalı ve hafif tempo giden bir süreci tamamladık." dedi.

    Attila Szalai. (AA)Attila Szalai. (AA)

    "SZALAİ İLE GÖRÜŞTÜK"

    İlhan Palut, transfer etmek için Macar futbolcu Attila Szalai ile görüştüklerini belirterek, "Ama daha çok Avrupa'da kalmak istedi. Onun dışındaki söylenilen isimlerin Çaykur Rizespor ile ilgili bağlantılarını ilk kez duyuyorum. 14 yabancı oyuncumuz var. Biz şu anda 2 yabancı oyuncu transferi yapmak istiyoruz. Buradaki mevkilerde bir defansa takviye, bir de hücumun çeşitli bölgelerinde oynayabilecek bir kanat oyuncusunu kadromuza takviye etmek istiyoruz." diye konuştu.

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