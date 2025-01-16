Beşiktaş’ta Gedson planı!

Siyah-beyazlıların bu sezonki parlayan yıldızı Gedson'un bonservisinin yüzde 50'lik kısmı Benfica'ya ait.



Kartal, 2022'de yıldız futbolcuyu kiralayıp Çaykur Rize'ye göndermiş ve 6 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini almıştı.



Piyasa değeri 17 milyon Euro'ya dayanan 26 yaşındaki Gedson'a birkaç teklifin olması Beşiktaş'ı harekete geçirdi.



GELİR ELDE EDEMEYECEK



Portekizli futbolcunun satılması halinde ise Beşiktaş, gelir elde edemeyecek. Satıştan gelecek paranın yüzde 50'si Benfica'ya diğer yüzde 50'si borçlar nedeniyle Bankalar Birliği'ne gidecek.



Yönetim, kapıdaki bu krizi önlemek amacıyla Portekiz kulübünün idarecileriyle masaya oturacak.