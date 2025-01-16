SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Gedson planı!

Beşiktaş, Serdal Adalı başkanlığında bir başka sorunu çözmek için harekete geçiyor. Yönetimin, masasındaki çözülmesi gereken dosyaların başında Gedson Fernandes geliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 10:19
Beşiktaş’ta Gedson planı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Siyah-beyazlıların bu sezonki parlayan yıldızı Gedson'un bonservisinin yüzde 50'lik kısmı Benfica'ya ait.

    Kartal, 2022'de yıldız futbolcuyu kiralayıp Çaykur Rize'ye göndermiş ve 6 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini almıştı.

    Piyasa değeri 17 milyon Euro'ya dayanan 26 yaşındaki Gedson'a birkaç teklifin olması Beşiktaş'ı harekete geçirdi.

    GELİR ELDE EDEMEYECEK

    Portekizli futbolcunun satılması halinde ise Beşiktaş, gelir elde edemeyecek. Satıştan gelecek paranın yüzde 50'si Benfica'ya diğer yüzde 50'si borçlar nedeniyle Bankalar Birliği'ne gidecek.

    Yönetim, kapıdaki bu krizi önlemek amacıyla Portekiz kulübünün idarecileriyle masaya oturacak.

    Beşiktaş-Bodrum maçının VAR konuşmaları!Beşiktaş-Bodrum maçının VAR konuşmaları!
    Beşiktaş-Bodrum maçının VAR konuşmaları!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
    15 ay direniş: Dünya basınında manşet manşet Gazze’de ateşkes! Gazze’de ve Tel Aviv’de kutlama
    Veliler dikkat! MEB’den özel okul kararı: Kitap ücreti isteyene ceza var!
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!
    Ayşe Barım gizli bir grubun üyesi mi? Çarpıcı iddia! Gizemli bağ! Adrese teslim ödül...
    Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...
    EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Ateşkes sonrası Gazze’de büyük sevinç: Kutlamalar başladı