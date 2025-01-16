SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kararı

Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak. Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:04
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci kararı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak.

    Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi.

    İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

    BU SEZON NE YAPTI?

    29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Fenerbahçeden Tuta sonrası 2 bomba daha!Fenerbahçeden Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Fenerbahçe'den Tuta sonrası 2 bomba daha!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi
    Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Ateşkes sonrası Gazze’de büyük sevinç: Kutlamalar başladı
    CHP’li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ve Şam heyetini kabul etti: Suriye’de teröre yer yok
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    Talisca transferinde son durum belli oldu! Yattı mı?
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı