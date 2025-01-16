Umut Bozok Rizespor yolunda

Çaykur Rizespor'un ara transfer dönemi için gözüne kestirdiği oyuncular konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yeşil- Mavililer, teknik direktör İlhan Palut'un kadrosunda görmek istediği Trabzonspor forması giyen Umut Bozok konusunda işi son aşamaya getirdi.



Trabzonspor'un ayrıldığında zorluk çıkarmayacağı 28 yaşındaki golcü oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede mali şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Umut Bozok'un Trabzonspor'dan bonservisini almasını bekleyen yönetimin ayrılığın ardından oyuncuyu resmi imza ve sağlık kontrolü için Rize'ye davet edeceği öğrenildi.



SARİC DE LİSTEDE



Karadeniz ekibinde ayrıca daha önce Antalyaspor forması giyen kanat oyuncusu Dario Saric'e de yoğun bir ilgi var. Deneyimli oyuncunun transferi için de mesafe kat edildiği öğrenildi.