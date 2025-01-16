PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Umut Bozok Rizespor yolunda

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile yol ayrımında olan 28 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bozok'un transferini bitirmek için gün sayıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 13:02
Umut Bozok Rizespor yolunda

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Çaykur Rizespor'un ara transfer dönemi için gözüne kestirdiği oyuncular konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

    Yeşil- Mavililer, teknik direktör İlhan Palut'un kadrosunda görmek istediği Trabzonspor forması giyen Umut Bozok konusunda işi son aşamaya getirdi.

    Trabzonspor'un ayrıldığında zorluk çıkarmayacağı 28 yaşındaki golcü oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede mali şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. Umut Bozok'un Trabzonspor'dan bonservisini almasını bekleyen yönetimin ayrılığın ardından oyuncuyu resmi imza ve sağlık kontrolü için Rize'ye davet edeceği öğrenildi.

    SARİC DE LİSTEDE

    Karadeniz ekibinde ayrıca daha önce Antalyaspor forması giyen kanat oyuncusu Dario Saric'e de yoğun bir ilgi var. Deneyimli oyuncunun transferi için de mesafe kat edildiği öğrenildi.

    Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!
    Erkan Özdamar koşu testini yine geçemedi!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı! İsrail vaz mı geçiyor?
    Millete kılıç çekmenin bedeli! Disiplinsiz teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlıyor: Gözler gerekçeli kararda
    İsrail’de Netanyahu hesaplaşması: Neden 8 ay önce ateşkes demedin? Trump baskısı: Biden gitti Bibi bitti
    Elebaşı Şahin’e Suudi cilası! Ademi merkeziyetçilik dedi özerklik isteyip şart koştu: CIA gelininden Zaman ayarlı Erbil-YPG iddiası
    Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür! PKK/YPG’ye uyarı: Teröre karşı hızlı davranacağız
    Kyle Walker adım adım Galatasaray’a! Taraftarı umutlandıran gelişme
    EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK HESABI | SSK ve Bağ-Kurlunun hesabına ne kadar maaş yatırılacak? Yeni zamlı maaşlar e-Devlet’te
    Dijital telifte sona doğru! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı: Emek hırsızlığı bitecek
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım!
    Bağcılar’daki taşlı cinayette yeni detaylar! Anne Gülizar anlattı! Cani adam teselli etmiş! Meryem’i istismar mı etmek istedi?
    Ayşe Barım gizli bir grubun üyesi mi? Çarpıcı iddia! Gizemli bağ! Adrese teslim ödül...
    15 ay direniş: Dünya basınında manşet manşet Gazze’de ateşkes! Gazze’de ve Tel Aviv’de kutlama
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Adana’daki aile katliamında yeni detay! Polis memuru Mehmet Tehçi’nin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı | Yeni görüntüler
    Londra’da gündem Türkiye ekonomisi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek anlattı