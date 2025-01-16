Galatasaray Hatayspor deplasmanında! Okan Buruk ilk 11’i belirledi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maçta oynayamayacak.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.