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Mohamed Salah'a Arabistan kancası!

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve büyük katkı sağlaması beklenen Neymar'ın 2 sezondur sakatlıklarla uğraşması sonrası yıldız oyuncu ile yollarını ayırmayı hedefleyen Al Hilal, Neymar'ın yerine Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:44
Mohamed Salah’a Arabistan kancası!

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    Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de yönetim, sezon sonu için dev bir transferin hayalini kuruyor.

    Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve büyük katkı sağlaması beklenen Neymar'ın 2 sezondur sakatlıklarla uğraşması sonrası yıldız oyuncu ile yollarını ayırmayı hedefleyen Al Hilal, Neymar'ın yerine Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor.

    L'Equipe'in haberine göre; Al Hilal, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Salah'a tarihi bir sözleşme teklif edip, Mısırlı oyuncuyu ülke futboluna kazandırmak istiyor.

    Öte yandan habere göre; Al Hilal yönetimi, Salah transferinde Liverpool ve PSG'yi geride bırakarak sükse yaratmak istiyor.

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