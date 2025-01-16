Mohamed Salah’a Arabistan kancası!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de yönetim, sezon sonu için dev bir transferin hayalini kuruyor.



Geçtiğimiz sezon transfer edilen ve büyük katkı sağlaması beklenen Neymar'ın 2 sezondur sakatlıklarla uğraşması sonrası yıldız oyuncu ile yollarını ayırmayı hedefleyen Al Hilal, Neymar'ın yerine Mohamed Salah'ı transfer etmek istiyor.



L'Equipe'in haberine göre; Al Hilal, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Salah'a tarihi bir sözleşme teklif edip, Mısırlı oyuncuyu ülke futboluna kazandırmak istiyor.



Öte yandan habere göre; Al Hilal yönetimi, Salah transferinde Liverpool ve PSG'yi geride bırakarak sükse yaratmak istiyor.