Trabzonspor’da dört koldan transfer! Yeni rota oluşturuldu

Junior Santos (AA) SAMBACILAR ELDEN KAÇTI! Trabzonspor'un ara transferde gündemine aldığı iki isim Brezilya patentli futbolcular oldu. Botafogo'da oynayan Adryelson ile Junior Santos için girişim yapıldı. Bonservisi Lyon'da bulunan ancak iki takımın da ortak sahibi olan John Textor ile görüşen yönetim, yaptığı teklif sonrasında istediği sonuca ulaşamadı. Oyuncu da Anderlecht'in önerisini kabul ederek tercihini Belçika'dan yana kullandı. Santos ise eğer bir aksilik yaşanmazsa Atletico MG'ye imza atacak. Brezilya basınına göre iki takım 7 milyon dolara anlaştı.

Oleksandır Zubkov (AFP) ZUBKOV'DA YÜKSEKTEN UÇTULAR Sağ kanat arayan Karadeniz ekibinde listenin başındaki oyunculardan biri de Oleksandr Zubkov'du. Ukraynalı yıldız için yapılan teklif Shakhtar tarafından kabul görmedi. 10 milyon euroya kadar ulaşan talepler üzerine yönetim beklemeye geçti. Eğer turuncu siyahlıların beklentisi düşerse imzaların atılma ihtimali var.

Nicolai Vallys (Football Transfers) KUZEY PAZARINA YÖNELDİ 11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer dönemi için henüz kimseyle anlaşmayan Trabzonspor'da iki isim gündeme geldi. Bordo mavililere menajerler aracılığıyla Nicolai Vallys önerildi. 28 yaşında ve 5 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalı futbolcu, kanatların yanı sıra 10 numarada da forma giyebiliyor. Bu sezon 14 karşılaşmada 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Vallys'in alternatiflerden biri olduğu öğrenildi.

Andreas Hanche-Olsen (AFP) Bordo mavili ekibin listesindeki bir diğer oyuncu Norveçli Andreas Hanche-Olsen. 27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Savunmanın her adımında oynayabiliyor olması nedeniyle Şenol Güneş'in üzerinde durduğu bir profil olarak öne çıkıyor. Ancak bu sezon sadece 8 karşılaşmada 505 dakika oynayabildi.

Leonardo Lelo (AFP) SOL BEK DE PORTEKİZ'DEN Trabzonspor'un olumsuz yanıt aldığı futbolculardan biri de Bruno Onyemaechi olmuştu. Pedro Malheiro'nun geldiği Boavista ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, bonservis engelini aşmaya çalışıyor. Diğer yandan da farklı oyuncuları listesinde tutuyor. Casa Pia forması giyen ve Derrick Köhn öncesinde yine Galatasaray'ın istediği Leonardo Lelo için girişimde bulunulacak.