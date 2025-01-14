PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'da dört koldan transfer! Yeni rota oluşturuldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u, Trendyol Süper Lig'de ise Antalyaspor'u yenerek ilk defa üst üste 2 maçını kazanan Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavili ekipte birçok isim listede bulunuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:56 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 22:57
Trabzonspor’da dört koldan transfer! Yeni rota oluşturuldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon başında yaptığı transferlere rağmen istediği konumda bulunmayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupaları bileti almayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinin listesinde birçok isim bulunuyor. İşte detaylar...

    Simon Banza ve Muhammed Cham (AA)Simon Banza ve Muhammed Cham (AA)

    Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Alanyaspor karşısında sezonun en etkili oyunlarından birini oynayan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 puanla turnuvaya başlayan Fırtına, bu ivmesini ligdeki Antalyaspor maçına da yansıttı. Akdeniz ekibi önünde Pedro Malheiro'nun 3, Simon Banza ve Muhammed Cham'ın golleriyle 5-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı.

    Pedro Malheiro attığı 3 golle Antalyaspor maçına damga vurdu (AA)Pedro Malheiro attığı 3 golle Antalyaspor maçına damga vurdu (AA)

    Kadrosuna yapacağı takviyelerle üst sıraları ve Avrupa'da oynamayı hedefleyen bordo mavili ekipte Şenol Güneş, istediği futbolcuların isimlerini yönetime iletti. Bazı futbolculard yaşanan sorunlar aşılmaya çalışılırken bir bölümünde ise olumsuz sonuç alındı. Ancak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Junior Santos (AA)Junior Santos (AA)

    SAMBACILAR ELDEN KAÇTI!

    Trabzonspor'un ara transferde gündemine aldığı iki isim Brezilya patentli futbolcular oldu. Botafogo'da oynayan Adryelson ile Junior Santos için girişim yapıldı. Bonservisi Lyon'da bulunan ancak iki takımın da ortak sahibi olan John Textor ile görüşen yönetim, yaptığı teklif sonrasında istediği sonuca ulaşamadı. Oyuncu da Anderlecht'in önerisini kabul ederek tercihini Belçika'dan yana kullandı. Santos ise eğer bir aksilik yaşanmazsa Atletico MG'ye imza atacak. Brezilya basınına göre iki takım 7 milyon dolara anlaştı.

    Oleksandır Zubkov (AFP)Oleksandır Zubkov (AFP)

    ZUBKOV'DA YÜKSEKTEN UÇTULAR

    Sağ kanat arayan Karadeniz ekibinde listenin başındaki oyunculardan biri de Oleksandr Zubkov'du. Ukraynalı yıldız için yapılan teklif Shakhtar tarafından kabul görmedi. 10 milyon euroya kadar ulaşan talepler üzerine yönetim beklemeye geçti. Eğer turuncu siyahlıların beklentisi düşerse imzaların atılma ihtimali var.

    Nicolai Vallys (Football Transfers)Nicolai Vallys (Football Transfers)

    KUZEY PAZARINA YÖNELDİ

    11 Şubat'a kadar sürecek ara transfer dönemi için henüz kimseyle anlaşmayan Trabzonspor'da iki isim gündeme geldi. Bordo mavililere menajerler aracılığıyla Nicolai Vallys önerildi. 28 yaşında ve 5 milyon euro piyasa değeri bulunan Danimarkalı futbolcu, kanatların yanı sıra 10 numarada da forma giyebiliyor. Bu sezon 14 karşılaşmada 2 gol atıp 3 de asist yaptı. Vallys'in alternatiflerden biri olduğu öğrenildi.

    Andreas Hanche-Olsen (AFP)Andreas Hanche-Olsen (AFP)

    Bordo mavili ekibin listesindeki bir diğer oyuncu Norveçli Andreas Hanche-Olsen. 27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Savunmanın her adımında oynayabiliyor olması nedeniyle Şenol Güneş'in üzerinde durduğu bir profil olarak öne çıkıyor. Ancak bu sezon sadece 8 karşılaşmada 505 dakika oynayabildi.

    Leonardo Lelo (AFP)Leonardo Lelo (AFP)

    SOL BEK DE PORTEKİZ'DEN

    Trabzonspor'un olumsuz yanıt aldığı futbolculardan biri de Bruno Onyemaechi olmuştu. Pedro Malheiro'nun geldiği Boavista ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, bonservis engelini aşmaya çalışıyor. Diğer yandan da farklı oyuncuları listesinde tutuyor. Casa Pia forması giyen ve Derrick Köhn öncesinde yine Galatasaray'ın istediği Leonardo Lelo için girişimde bulunulacak.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!
    Başkan Erdoğan 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen şehitlerin aileleriyle buluştu
    Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir
    Blinken’a Gazze protestosu: Soykırım Bakanı sesleri yükseldi
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi
    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu
    Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Mert Demir’den yeni hamle! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
    Gazze’de ateşkes olacak mı? Doha’dan Kahire’ye anlaşma masası
    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık
    Hamas’ın yeniden dirilişinde Gölge Muhammed Sinwar etkisi! Gazze’de savaşçı topluyor
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti