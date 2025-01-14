Trabzonspor’da dört koldan transfer! Yeni rota oluşturuldu

Sezon başında yaptığı transferlere rağmen istediği konumda bulunmayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupaları bileti almayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinin listesinde birçok isim bulunuyor. İşte detaylar...
Simon Banza ve Muhammed Cham (AA)
Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Alanyaspor karşısında sezonun en etkili oyunlarından birini oynayan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 puanla turnuvaya başlayan Fırtına, bu ivmesini ligdeki Antalyaspor maçına da yansıttı. Akdeniz ekibi önünde Pedro Malheiro'nun 3, Simon Banza ve Muhammed Cham'ın golleriyle 5-0'lık farklı bir mağlubiyet aldı.
Pedro Malheiro attığı 3 golle Antalyaspor maçına damga vurdu (AA)
Kadrosuna yapacağı takviyelerle üst sıraları ve Avrupa'da oynamayı hedefleyen bordo mavili ekipte Şenol Güneş, istediği futbolcuların isimlerini yönetime iletti. Bazı futbolculard yaşanan sorunlar aşılmaya çalışılırken bir bölümünde ise olumsuz sonuç alındı. Ancak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.