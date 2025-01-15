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Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Yasin Özcan'ın Aston Villa'ya transfer olduğunu ve sezonu kendilerinde tamamlayacağını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 15:49
Yasin Özcan resmen Aston Villa’da!

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    Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, HT Spor'da Yasin Özcan ile ilgili konuştu.

    Hakan Keleş, Aston Villa'ya transfer olduğunu söylediği Yasin Özcan için, "Bizim için gurur verici bir şey camiamız adına. Altyapımızdan böyle bir oyuncumuzun çıkıp Türkiye'yi temsil etmesi gurur verici. Anlaşma gereği büyük ihtimalle sezon sonuna kadar bizde kalacak. Onun adına da çok seviniyorum. İyi işler yapacağına, gelişeceğini, milli takımda da görev yapacağını düşünüyorum. Onun adına da camiamız adına da gurur verici." ifadelerini kullandı.

    18 yaşındaki futbolcunun transferi için kendisinin mali detayları bilmediğini söyleyen Hakan Keleş, "Sezon sonuna kadar bizimle olması, bizim için de iyi olacak gelecek planlarımız adına. Ufak bir sakatlığı vardı. Son maçta da ondan faydalanamadık. İmza süreci vardı. Dönecek. İnşallah önümüzdeki maçta faydalanacağız. Geldiğimden bu yana ivmesini yükseltti. Çok potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Oraya uyum sağlayacağını düşünüyorum. Potansiyeli çok var, inşallah bunları orada da ortaya çıkaracaktır." sözlerini sarf etti.

    ÖDENECEK RAKAMLAR

    Aston Villa, Yasin için Kasımpaşa'ya 7 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 8 milyon Euro ödeyecek.

    İngiliz ekibi ayrıca, yapılan anlaşma gereği Kasımpaşa'ya Yasin'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek.

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