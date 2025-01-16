Galatasaray - Dinamo Kiev maç biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? Avrupa Ligi GS - Kiev maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Dinamo Kiev ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman oynanacağı ve biletlerin satışa çıkma tarihi hakkında sorular artarken taraftarlar "Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti satışta mı, ne zaman satışa çıkacak?" sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray-Dinamo Kiev Maçı Biletleri Satışa Çıkacak Mı?

UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Dinamo Kiev maçı için bilet satışlarıyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Şu an için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, 17 Ocak 2025 tarihinde Cuma günü biletlerin satışa sunulması bekleniyor. Kulüp tarafından yapılacak açıklama ile birlikte biletlerin satışa çıkma tarihi ve detaylar netleşecektir. Haberin güncellenmesi durumunda, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.