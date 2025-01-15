Fenerbahçe’de Saint Maximin ile fesih planı!

Al-Ahli'den 8 milyon Euro'ya kiralanan Allan Saint-Maximin, Mourinho'nun gözünden düştü.



Ligin 2. yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen 61 yaşındaki hoca, Fransız yıldızı ana planda düşünmüyor.



MAÇLARI TAMAMLAYAMIYOR



Son 6 lig maçında 90 dakikayı tamamlayamayan Fransız yıldıza Portekizli teknik adam, son 2 karşılaşmada hiç şans vermedi.



Maximin, Gaziantep'e 45; Beşiktaş'a 67, Başakşehir'e 35 ve Eyüpspor'a karşı 21 dakika oynadı. Deneyimli futbolcu Hatay ve Konya'ya karşıda sahada olamadı.



FESİH GÜNDEMDE



Sarı-Lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanadın kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor.



PERFORMANSI



Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 3 gol atarak 4 asist yaptı.