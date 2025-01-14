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Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirerek uzanmak istediği şampiyonluk için ilk sıraya Anderson Talisca'yı yazmıştı. Ancak gelinen süreçte beklenen sonuç alınamayınca sarı lacivertliler görüşmelere son verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:05 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:11
Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

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    Milyonlarca taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmak için kurduğu kadrosunu ara transferde yapacağı takviyelerle daha da iyi hale getirmek isteyen Fenerbahçe'de temaslar yoğunlaştı. Sarı lacivertli ekibin listesindeki ilk isim Anderson Talisca olmuştu. Ülkemizde Beşiktaş forması da giyen sambacı için girişimler başlamıştı.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

    Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında Talisca ile ilgili yaptığı açıklamada; "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    YILDIZI BARIŞMADI

    Anderson Talisca büyük umutlarla sözleşme imzaladığı Al-Nassr ile önemli istatistikler elde etse de hiçbir zaman taraftarların gözünde vazgeçilmez bir isim olmayı başaramadı. Yıldız futbolcu takım yapılan dünya yıldızları takviyelerinin ardından yavaş yavaş gözden düşmeye başladı ve sonrasında da satışı için tekliflerin değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    PIOLI İSTEMEDİ

    Beşiktaş döneminde de en çok eleştirilen konulardan biri olan savunma yönü, Anderson Talsica'nın Riyad macerasını sonlandırmasında en öneml etkenlerden biri olarak öne çıktı.

    Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, tek yönlü oynayan oyuncusu ile çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    SON MAÇIN KADROSUNA ALINMADI

    31 yaşındaki sambacı, takımının ligde oynadığı Al-Okhdood maçının kadrosunda yer almamıştı. Suudi basınında yer alan haberlere göre 15. haftadaki Al-Taawoun karşılaşmasında da görev yapmayacak.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    AL-ITTIHAD İDDİASI

    Anderson Talisca ile ilgili olarak son günlerde Al-Ittihad'ın devreye girdiği ve transferi konusunda ısrarcı olduğu yönündeki haberler Suudi Arabistan medyası tarafından manşetlere taşındı. Sarı siyahlı ekibin Diaby'i göndermesi halinde tecrübeli 10 numara ve kanat oyuncusunu kadrosuna katacağı ifade edildi.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

    Yıldız futbolcuyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunmaya devam eden Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinden çekildiğini duyurdu. Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'den karşılamasını istediği maaş yükü nedeniyle imzaların atılmadığı belirtildi.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    BU SEZON TALISCA

    Riyad ekibiyle bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, 8 kez ağları sarstı. 174 dakikada bir ağlrı sarsmayı başardı. 1393 dakika sahada kaldı.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    ÇİN'DEN GELDİ

    Beşiktaş formasıyla geçirdiği 2 sezonun ardından Benfica'ya dönen Anderson Talisca, siyah beyazlı takımın devam etme teklifini geri çevirerek Çin takımlarından GZ Evergrande'ye transfer olmuştu. Uzakdoğu temsilcisi sonrasında yıldız futbolcunun bonservisini 19.20 milyon euro karşılığında almıştı. 2021'de ise Al-Nassr 8 milyon euro ödeyerek Talisca'ya imza attırmıştı.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    Talisca'nın kariyerinde 2 Portekiz ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 1 Süper Lig, 1 Çin Süper Ligi ve 3 Portekiz Süper Kupası bulunuyor.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

    RAP MÜZİĞE GEÇİŞ YAPTI

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Talisca geçtiğimiz aylarda rap şarkısı çıkartarak müzik dünyasına adım atmıştı. Brezilyalı futbolcunun bu alanda da kendisini gösterme konusunda iddialı olduğu öğrenildi.

    Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

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