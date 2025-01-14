Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

PIOLI İSTEMEDİ
Beşiktaş döneminde de en çok eleştirilen konulardan biri olan savunma yönü, Anderson Talsica'nın Riyad macerasını sonlandırmasında en öneml etkenlerden biri olarak öne çıktı.
Al-Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, tek yönlü oynayan oyuncusu ile çalışmak istemediğini yönetime bildirdi.
SON MAÇIN KADROSUNA ALINMADI
31 yaşındaki sambacı, takımının ligde oynadığı Al-Okhdood maçının kadrosunda yer almamıştı. Suudi basınında yer alan haberlere göre 15. haftadaki Al-Taawoun karşılaşmasında da görev yapmayacak.
AL-ITTIHAD İDDİASI
Anderson Talisca ile ilgili olarak son günlerde Al-Ittihad'ın devreye girdiği ve transferi konusunda ısrarcı olduğu yönündeki haberler Suudi Arabistan medyası tarafından manşetlere taşındı. Sarı siyahlı ekibin Diaby'i göndermesi halinde tecrübeli 10 numara ve kanat oyuncusunu kadrosuna katacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Yıldız futbolcuyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunmaya devam eden Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinden çekildiğini duyurdu. Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'den karşılamasını istediği maaş yükü nedeniyle imzaların atılmadığı belirtildi.
BU SEZON TALISCA
Riyad ekibiyle bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, 8 kez ağları sarstı. 174 dakikada bir ağlrı sarsmayı başardı. 1393 dakika sahada kaldı.