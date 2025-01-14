Anderson Talisca transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe vazgeçti

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında Talisca ile ilgili yaptığı açıklamada; "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.