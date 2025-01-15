Panathinaikos ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan ve Pro Lig takımlarından Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ligdeki ilk galibiyetini Al Riyadh mücadelesinde aldı.
Panathinaikos ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan ve Pro Lig takımlarından Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ligdeki ilk galibiyetini Al Riyadh mücadelesinde aldı.
Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım, Yahya Al Shehri ile 56. dakikada 1-0 öne geçti. 72'de Daniel Podence, Abderazak Hamdallah'ın asistiyle skoru dengeledi. Faslı yıldız 90+7'de servisi yaptığı Podence pası alarak ağları havalandırdı.
Bu skorla karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan siyah beyazlılılar puanını 26'ya yükseldi.
Terim'in takımı gelecek hafta Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.
TERİM'İ ŞAŞIRTAN OLAY!
Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, galibiyet golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Kritik bir anda hata yapmayan ve ağları sarsan Abderrazak Hamdallah, performansıyla alkış topladı. Terim, gol sonrası Faslı yıldızı yanına çağırdı, ancak beklenmedik bir olay yaşandı.
34 yaşındaki tecrübeli forvet, hocası kendisine direktifler verdiği sırada sulu bir şaka yaptı. Fatih Terim, bu şaka karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bir an kendini geri çekti. Ancak ikili arasında kısa sürede sıcak bir diyalog başladı ve birlikte gülüştüler.