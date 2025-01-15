Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim , galibiyet golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Kritik bir anda hata yapmayan ve ağları sarsan Abderrazak Hamdallah, performansıyla alkış topladı. Terim, gol sonrası Faslı yıldızı yanına çağırdı, ancak beklenmedik bir olay yaşandı.

Fatih Terim ve Abderazak Hamdallah (SSC Ekran Görüntüsü)

34 yaşındaki tecrübeli forvet, hocası kendisine direktifler verdiği sırada sulu bir şaka yaptı. Fatih Terim, bu şaka karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bir an kendini geri çekti. Ancak ikili arasında kısa sürede sıcak bir diyalog başladı ve birlikte gülüştüler.