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Fatih Terim'den ligde siftah! Al Shabab Al Riyadh 2-1 | MAÇ SONUCU

Teknik direktörlük kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve ilk lig maçında Al Ahli'ye 3-2 yenilen Fatih Terim, takımının 14. haftada ağırladığı Al Riyadh ile karşılaştığı zorlu randevuyu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı. Terim, yeni kulübüyle ilk defa ligde 3 puan sevinci yaşadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 21:22 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 21:24
Fatih Terim’den ligde siftah! Al Shabab Al Riyadh 2-1 | MAÇ SONUCU

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    Panathinaikos ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan ve Pro Lig takımlarından Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ligdeki ilk galibiyetini Al Riyadh mücadelesinde aldı.

    Daniel Podence ilk golü atan isim oldu (Al Shabab X Hesabı)Daniel Podence ilk golü atan isim oldu (Al Shabab X Hesabı)

    Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım, Yahya Al Shehri ile 56. dakikada 1-0 öne geçti. 72'de Daniel Podence, Abderazak Hamdallah'ın asistiyle skoru dengeledi. Faslı yıldız 90+7'de servisi yaptığı Podence pası alarak ağları havalandırdı.

    Abderazak Hamdallah Al Shabab'a 2-1'lik galibiyeti getirdi (Al Shabab X Hesabı)Abderazak Hamdallah Al Shabab'a 2-1'lik galibiyeti getirdi (Al Shabab X Hesabı)

    Bu skorla karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan siyah beyazlılılar puanını 26'ya yükseldi.

    Terim'in takımı gelecek hafta Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

    Fatih Terim ve Abderazak Hamdallah (SSC Ekran Görüntüsü)Fatih Terim ve Abderazak Hamdallah (SSC Ekran Görüntüsü)

    TERİM'İ ŞAŞIRTAN OLAY!

    Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, galibiyet golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Kritik bir anda hata yapmayan ve ağları sarsan Abderrazak Hamdallah, performansıyla alkış topladı. Terim, gol sonrası Faslı yıldızı yanına çağırdı, ancak beklenmedik bir olay yaşandı.

    Fatih Terim ve Abderazak Hamdallah (SSC Ekran Görüntüsü)Fatih Terim ve Abderazak Hamdallah (SSC Ekran Görüntüsü)

    34 yaşındaki tecrübeli forvet, hocası kendisine direktifler verdiği sırada sulu bir şaka yaptı. Fatih Terim, bu şaka karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve bir an kendini geri çekti. Ancak ikili arasında kısa sürede sıcak bir diyalog başladı ve birlikte gülüştüler.

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