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Fenerbahçe'de gol yükü onlarda!

Bu sezon 45'inci kez ağları sarsan sarı-lacivertlilerde gol yükünü ise Tadic'in yanı sıra Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 10:49
Fenerbahçe’de gol yükü onlarda!

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    Fenerbahçe, Konyaspor'u Dusan Tadic'in yıldızlaştığı maçta 3-2 yendi ve lider Galatasaray'la puan farkını yeniden 8'e düşürdü.

    Bu sezon 45'inci kez ağları sarsan sarı-lacivertlilerde gol yükünü ise Sırp yıldızın yanı sıra; Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri çekiyor. Tadic, pazartesi akşamı attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Üç maç sonra bir karşılaşmada ağları havalandıramayan En-Nesyri'nin ise toplamda 8 golü var. Fenerbahçe'nin Boşnak kaptanı Edin Dzeko da şu anda en fazla ağları sarsan oyuncu konumunda... Dzeko'nun gol sayısı 9...

    Bu üç futbolcu; Fenerbahçe'yi aynı zamanda skor olarak sırtlamış durumda... Sarı- lacivertlilerin rakip ağlara bıraktığı 45 golün 25'ine imza atan üç isim; toplamda atılan gollerin yüzde 57'sini kaydetti. Ayrıca ligde; Dzeko'nun 2, Nesyri'nin 3 Dusan Tadic'in ise 7 asisti var.

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