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Beşiktaş'ta 4 ayrılık!

Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularla yollar ayrılarak transfer için yer açılacak. Bu süreçte hem yabancı kontenjanı boşaltılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:08
Beşiktaş’ta 4 ayrılık!

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    Tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş, Başkan Serdal Adalı'nın liderliğinde zorlu süreci en az hasarla atlatmayı hedefliyor.

    Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

    Şampiyonluk şansı oldukça zayıf görülen bu sezonda, öncelikli olarak yabancı kontenjanı ve mali dengeye odaklanılacak.

    TAKIMDA DEĞİŞİM RÜZGARI

    Takımda düşünülmeyen bazı yabancı oyuncularla yollar ayrılarak transfer için yer açılacak. Bu süreçte hem yabancı kontenjanı boşaltılacak hem de yeni transferler için kaynak yaratılacak.

    MASUAKU VE AL-MUSRATI İLK SIRADA

    Gönderilmesi planlanan isimlerin başında taraftarla arası açılan Masuaku geliyor.

    Oyuncunun menajeri, Yunan kulüpleriyle temas halinde.

    Diğer yandan, büyük umutlarla alınan ancak beklentileri karşılayamayan Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon Euro'luk teklif yeterli bulunmadı.

    Yönetim, oyuncunun en az 10 milyon Euro'ya satılmasını hedefliyor.

    ONANA VE CHAMBERLAIN'E YENI ADRES ARANIYOR

    Onana ve Chamberlain'in de ayrılık listesine eklendiği belirtilirken, bu oyuncular için gelecek teklifler ara transfer döneminin şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

    HEDEF: DAHA GÜÇLÜ BİR KADRO

    Ara transfer dönemi, Beşiktaş'ın hem kadro mühendisliği açısından hem de mali yapısını yeniden düzenleme hedefiyle önemli bir fırsat olarak görülüyor. Başkan Adalı, bu süreçte tüm hamleleri dikkatle planlıyor.

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