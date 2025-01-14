Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekip sağlama almak istediği savunmasına bir isim daha eklemek amacında. Gündeme Premier Lig'de forma giyen bir futbolu geldi. İşte detaylar...
TUTA'DA SONA DOĞRU
Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 19. haftada Konyaspor'a konuk oldu. Kanarya, 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı ve yoluna devam etti.
Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho, transfer vurgusu yaptı ve ilk bomba patlamak üzere. Ayrıca bir isim daha gündeme geldi.
KELLY SÜRPRİZİ
Savunmacıların 2 gol attığı Konyaspor maçında Mert Müldür eşitliği getirmiş ve Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe'yi öne geçirmişti. Stoper tandemine dokunuş yapmak isteyen Portekizli teknik adam, Tuta'nın ardından Lloyd Kelly'i listesine ekledi.