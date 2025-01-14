Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız 3 farklı koruyucu aile ile yaşadı. Futboldaki ilerlemesinde bu ailelerin büyük rolü olduğunu ifade eden tecrübeli savunmacı, kendisini sürekli antrenmanlara götürdüklerini ve bunun çok görülen bir durum olmadığını da ekledi.

İlerleyen dönemde kendisi gibi olan çocuklara yardımcı olmak istediğini de ifade eden Kelly, "Ben o çocuklar ve bakıcılar için o ses olmak istiyorum. O durumdaki çocuklar için bir ilham kaynağı olmak istiyorum. Nereden ve nereden geldiğimi biliyorum, bu yüzden şu anda yaşadığım hayatı kesinlikle daha çok takdir ediyorum. Burada olduğum için çok şanslı olduğumu biliyorum. Çok minnettarım." dedi.