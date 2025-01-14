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Fenerbahçe'ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere'de bulundu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini ipi göğüsleyerek tamamlamak isteyen Fenerbahçe, ara transferde adeta şaha kalktı. Sarı lacivertli ekipte gündeme gelen Tuta'nın ardından bu kez de İngiltere'den bir yıldız isim daha listeye eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 20:42 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 20:58
Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

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    Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekip sağlama almak istediği savunmasına bir isim daha eklemek amacında. Gündeme Premier Lig'de forma giyen bir futbolu geldi. İşte detaylar...

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    TUTA'DA SONA DOĞRU

    Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, 19. haftada Konyaspor'a konuk oldu. Kanarya, 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı ve yoluna devam etti.

    Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho, transfer vurgusu yaptı ve ilk bomba patlamak üzere. Ayrıca bir isim daha gündeme geldi.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    KELLY SÜRPRİZİ

    Savunmacıların 2 gol attığı Konyaspor maçında Mert Müldür eşitliği getirmiş ve Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe'yi öne geçirmişti. Stoper tandemine dokunuş yapmak isteyen Portekizli teknik adam, Tuta'nın ardından Lloyd Kelly'i listesine ekledi.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    13 MAÇA ÇIKTI

    Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Lloyd Kelluy için girişimlere başladı. Siyah beyazlı takımda bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan deneyimli stoper, 1 asist yaptı ve 593 dakika sahada kaldı.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    RESMİ TEKLİF YAPILDI

    Fenerbahçe, transfer listesine aldığı Jamaika asıllı İngiliz yıldız için kulübü Newcastle United ile iletişime geçerek teklifini iletti. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanarak imzaların atılması bekleniyor.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    BOURNEMOUTH'TA TANINDI

    Bristol City'de başladığı futbol hayatında 2019 yılında Bournemouth'a transfer olan Lloyd Kelly için 15 milyon euro bonservis ödendi. 5 yıl formasını giydiği takımından geride kalan yaz aylarında Newcastle United'a bedelsiz geçiş yapan Kelly, beklediği forma şansını bulmakta zorlandı.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    4.5 YIL KONTRATI BULUNUYOR

    Soperin yan ısıra sol bek mevkisinde de forma giyebilen Lloyd Kelly, ayağını iyi kullanabilen ve nispeten hızlı bir stoper olarak tanınıyor. Hem üçlü savunma hem de dörtlü sistemde oynayabilmesinden dolayı da Jose Mourinho'nun elini güçlendirecek gibi gözüküyor. Newcastle ile 2029 yılına kadar sözleşmesi var.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    KORUYUCU AİLELERLE BÜYÜDÜ

    Jamaika asıllı bir ailenin Bristol kentinde doğan oğlu olan Lloyd Kelly, 6-7 yaşından 18 yaşına kadar koruyucu ailelerle yaşadı. Bununla ilgili olarak konuşan 26 yaşındaki oyuncu şunları söyledi; "Size hayat dersleri erken yaşta veriyor. Beni şu an olduğum kişi ve savunduğum şey haline getirdi. Çocukluğumda olan hiçbir şeyi değiştirmezdim çünkü bugün profesyonel bir futbolcu olarak onsuz burada oturmazdım.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız 3 farklı koruyucu aile ile yaşadı. Futboldaki ilerlemesinde bu ailelerin büyük rolü olduğunu ifade eden tecrübeli savunmacı, kendisini sürekli antrenmanlara götürdüklerini ve bunun çok görülen bir durum olmadığını da ekledi.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

    İlerleyen dönemde kendisi gibi olan çocuklara yardımcı olmak istediğini de ifade eden Kelly, "Ben o çocuklar ve bakıcılar için o ses olmak istiyorum. O durumdaki çocuklar için bir ilham kaynağı olmak istiyorum. Nereden ve nereden geldiğimi biliyorum, bu yüzden şu anda yaşadığım hayatı kesinlikle daha çok takdir ediyorum. Burada olduğum için çok şanslı olduğumu biliyorum. Çok minnettarım." dedi.

    Fenerbahçe’ye bir stoper daha! Aranan isim İngiltere’de bulundu

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