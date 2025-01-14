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Lyon Başkanı John Textor'dan Beşiktaş ve Galatasaray için sert cevap

Fransız devi Lyon'un başkanı John Textor, Süper Lig'den oyuncularına gelen transfer teklifleri hakkında konuştu. Textor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın getirdiği öneriler üzerinden göndermelerde bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:59
Lyon Başkanı John Textor’dan Beşiktaş ve Galatasaray için sert cevap

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    Bu sezon Ligue 1'de topladığı 28 puanla 6. sırada bulunan Lyon'un birçok oyuncusunu satışa çıkardığı ve satış görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü. Hatta daha önce Trabzonspor'un Gift Orban'ı kiralama çabaları sonuçsuz kalmıştı. Fransız temsilcisinin başkanı John Textor, ara transferde de birçok teklif aldıklarını söyleyerek çok sert ifadeler kullandı. Hedefte ise Galatasray ve Beşiktaş vardı.

    John Textor (AFP)John Textor (AFP)

    Katıldığı radyo yayınında konuşan Textor şunları söyledi;

    "60 MİLYON EURO YATIRDIK"

    "Bu doğru değil. Cuma günü görülen davada şu anda hiçbir şey ifade etmeyen geçici transfer yasağına karşı yapılan itiraz söz konusuydu. Zaten kararın bozulmasını beklemiyorduk Geçen hafta 60 milyon Euro yatırdık, önümüzdeki hafta 25 milyon Euro daha yatıracağız. Pek çok kulübün (Ligue 1'de) sorun yaşadığı bir dönemde sadece biz cezalandırıldık. Nedenini sorgulamayı size bırakıyorum ama şunu da belirteyim ki biz küme düşmeyeceğiz."

    John Textor (AFP)John Textor (AFP)

    "OYUNCULAR SATILIK MI?"

    Sunucunun "Herkes satılık mı? Yıldız oyuncular kaybedilmeden sezon bitirilebilecek mi?" sorusuna sert sözlerle yanıt veren Textor şunları söyledi; "Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir saçmalık! Size verdiğim rakamlara hiç dikkat etmiyorsunuz. Mali durumumuz ile ilgili 2 saatlik bir sunum yaptım.

    Siz o sunumdan "Lyon zor durumda" ve "Herkes satılık" başlıklarını gördünüz ve basına öyle yansıttınız. Planımız hep aynıydı: mali problemler ortaya çıkmadan önce de satmak istediğimiz oyunları satmak. Eğer ki satmak istediğim oyuncuların yerine daha güçlü oyuncular alabilirsem onları satacağım.

    John Textor (AFP)John Textor (AFP)

    "TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLERE 'DEFOLUN GİDİN' DEDİM"

    "Her yerde Lyon'un her oyuncusunun satılık olduğunu okuyorum. Türkiye'deki kulüpler benimle iletişime geçip oyuncularım için aşağılayıcı tekliflerde bulunuyorlar. Onlara 'defolun gidin' dedim."

    Lyon başkanının bu sözlerini Rayan Cherki'yi isteyen Beşiktaş ve Georges Mikautadze için girişimlerde bulunan Galatasaray için söylediği belitildi.

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