Lyon Başkanı John Textor’dan Beşiktaş ve Galatasaray için sert cevap

Bu sezon Ligue 1'de topladığı 28 puanla 6. sırada bulunan Lyon'un birçok oyuncusunu satışa çıkardığı ve satış görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü. Hatta daha önce Trabzonspor'un Gift Orban'ı kiralama çabaları sonuçsuz kalmıştı. Fransız temsilcisinin başkanı John Textor , ara transferde de birçok teklif aldıklarını söyleyerek çok sert ifadeler kullandı. Hedefte ise Galatasray ve Beşiktaş vardı.

"Bu doğru değil. Cuma günü görülen davada şu anda hiçbir şey ifade etmeyen geçici transfer yasağına karşı yapılan itiraz söz konusuydu. Zaten kararın bozulmasını beklemiyorduk Geçen hafta 60 milyon Euro yatırdık, önümüzdeki hafta 25 milyon Euro daha yatıracağız. Pek çok kulübün (Ligue 1'de) sorun yaşadığı bir dönemde sadece biz cezalandırıldık. Nedenini sorgulamayı size bırakıyorum ama şunu da belirteyim ki biz küme düşmeyeceğiz."

John Textor (AFP)

"OYUNCULAR SATILIK MI?"

Sunucunun "Herkes satılık mı? Yıldız oyuncular kaybedilmeden sezon bitirilebilecek mi?" sorusuna sert sözlerle yanıt veren Textor şunları söyledi; "Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Bu tam bir saçmalık! Size verdiğim rakamlara hiç dikkat etmiyorsunuz. Mali durumumuz ile ilgili 2 saatlik bir sunum yaptım.

Siz o sunumdan "Lyon zor durumda" ve "Herkes satılık" başlıklarını gördünüz ve basına öyle yansıttınız. Planımız hep aynıydı: mali problemler ortaya çıkmadan önce de satmak istediğimiz oyunları satmak. Eğer ki satmak istediğim oyuncuların yerine daha güçlü oyuncular alabilirsem onları satacağım.