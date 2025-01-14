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Galatasaray'a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir ile berabere kalıp 1 puanla turnuvaya başladı. Sarı kırmızılı ekipte ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Okan Buruk'un talebi üzerine alınmak istenen forvet konusunda birçok isim gündeme gelmişti. Bir yıldız daha listeye eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:38 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 17:38
Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

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    Bu sezon gösterdiği performansla birlikte Avrupa'nın birçok devini geride bırakan ve Young Boys karşılaşması sonrasında tam 23 maçtır yenilmeyen Galatasaray yoluna emin adımlarla ilerliyor. Cimbom, son olarak karşılaştığı Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    Aslan'a Fatih Terim Stadyumu'nda 3 puanı getiren isim Barış Alper Yılmaz oldu. Milli oyuncu attığı 2 golle birlikte takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynadı. Ayrıca ligde de 10. kez fileleri havalandırmış oldu.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    HAFTAYI HATAY'DA AÇACAK

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak ve kaderini de büyük ölçüde belirleyecek. Konyaspor'u konuk ettikten sonra Hollanda'da Ajax ile kozlarını paylaşacak ve Avrupa'daki grup mücadelelerine nokta koyacak. Eğer Hatayspor'u yenerse Gaziantep deplasmanı Cimbom için rekorun geleceği maç olacak.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    Dış sahada oynadığı son 17 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, Benfica'nın ardından bu alanda 2. sırada. Eğer Hatay ve Gaziantep maçları kayıpsız geçilirse seri 19'a çıkacak. Portekiz temsilcisi ise bugüne kadar 18 karşılaşmalık bir seri yakalamıştı.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    ICARDI ŞOKU YAŞANDI

    Galatasaray'ın son 2 sezonuna attığı gollerle damga vuran ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Arjantinli futbolcunun yerine hamle yapmak isteyen teknik heyet ve yönetim son olarak Marsilya forması giyen Elye Wahi'yi gündemine ekledi.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    8 GOLDE ADI VAR

    Arjantinli golcü iki kez sakatlık yaşadığı sezonda çıktığı 14 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırıp 2 de asit yaparak kalitesini ispat etti ancak Tottenham karşısında yaşadığı durum herkesi üzdü. Süreci doğru yönetmek isteyen sarı kırmızılı ekip, birçok yıldızı da listesine alarak girişimlerine başladı.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    İLK ADAY MIKAUTADZE OLDU

    Teknik diektör Okan Buruk'un listesindeki ilk isim Georges Mikautadze oldu. Gürcü futbolcu için Lyon ile yapılan görüşmelerde henüz sonuç alınamadı. Ancak irtibat kopartılmadı. Yine de zor görünen süreçle ilgili olarak farklı isimler de düşünülüyor.

    Mikautadze de yaptığı açıklamada ayrılmaya niyetnin olmadığını ve takıma yeni geldiğini söylemişti.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    GOUIRI DE GÜNDEMDE

    Sarı kırmızılı kulübün transfer listesindeki isimlerden biri de Amine Gouiri. Cezayir asıllı Fransız forvet için yönetim yüklü bir bonservisi gözden çıkarsa da takımı Rennes'ten istediği sonucu henüz alamadı.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    SON ADAY ELYE WAHI

    Galatasaray'ın forvet hamlesi olarak belirlediği futbolcular arasına Marsilya'da forma giyen Elye Wahi de dahil edildi. 22 yaşındaki golcü için yönetim, hamlesini gerçekleştirerek süreci tamamlamak istiyor. İlk hedefin ise satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama yönünde olması bekleniyor.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    MENAJERİ TANIDIK

    Fildişi asıllı Fransız forvet için Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli konu menajeri. William D'Avila'nın birçok futbolcusunu transfer eden Galatasaray, Wahi için de avantajlı ancak Premier Lig'den West Ham'ın da kendisini istediği yönünde iddialar hem Fransa hem de Ada basınında yer aldı.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    MARSİLYA SOĞUK BAKIYOR

    Fransız devi ise Wahi'nin kiralanması konusuna sıcak bakmıyor. Oyuncunun var olan potansiyeli nedeniyle iyi bir bonservis talebi karşısında izin verecekleri transferde Cimbom'un alacağı aksiyon belirleyici rol oynayacak.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

    BU SEZON WAHI

    Bu sezon başında Lens'ten 25 milyon euro bonservisle transfer edilen Elye Wahi, çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Toplamda 595 dakika sahada kaldı. 198 dakikada bir ağları havalandırdı.

    Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

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