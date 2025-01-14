Galatasaray’a geleceğin yıldızı forvet! Adres aynı menajeri tanıdık

Dış sahada oynadığı son 17 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, Benfica'nın ardından bu alanda 2. sırada. Eğer Hatay ve Gaziantep maçları kayıpsız geçilirse seri 19'a çıkacak. Portekiz temsilcisi ise bugüne kadar 18 karşılaşmalık bir seri yakalamıştı.

Galatasaray'ın son 2 sezonuna attığı gollerle damga vuran ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi, Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrasında sezonu kapattı. Arjantinli futbolcunun yerine hamle yapmak isteyen teknik heyet ve yönetim son olarak Marsilya forması giyen Elye Wahi'yi gündemine ekledi.

Arjantinli golcü iki kez sakatlık yaşadığı sezonda çıktığı 14 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırıp 2 de asit yaparak kalitesini ispat etti ancak Tottenham karşısında yaşadığı durum herkesi üzdü. Süreci doğru yönetmek isteyen sarı kırmızılı ekip, birçok yıldızı da listesine alarak girişimlerine başladı.

İLK ADAY MIKAUTADZE OLDU

Teknik diektör Okan Buruk'un listesindeki ilk isim Georges Mikautadze oldu. Gürcü futbolcu için Lyon ile yapılan görüşmelerde henüz sonuç alınamadı. Ancak irtibat kopartılmadı. Yine de zor görünen süreçle ilgili olarak farklı isimler de düşünülüyor.

Mikautadze de yaptığı açıklamada ayrılmaya niyetnin olmadığını ve takıma yeni geldiğini söylemişti.