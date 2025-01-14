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Gabriel Sara'nın dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Brezilyalı futbolcunun sahalara döneceği tarih oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 18:15 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 18:17
Gabriel Sara’nın dönüş tarihi belli oldu!

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    Ligde, Avrupa Ligi'nde ve kupada yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Gabriel Sara'nın sakatlığı şok etkisi yaratmıştı. Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan sambacı yıldızın tedavisi devam ediyor.

    Sağ diz iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sonrasında turuncu lacivertlilerle ligde oynanan mücadelede yerini alamayan Sara'nın durumu netleşti. Brezilyalı ota saha oyuncusu Hatayspor ve Dinamo Kiev sınavlarında da oynayamayacak.

    Sağık heyetinin 21. haftadaki Konyaspor maçına yetiştirebilmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

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