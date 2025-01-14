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Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması: Anlaşmayacağız!

Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör ile ilgili yaşanan gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Siyah beyazlı ekibin bu yöndeki çalışmaları sürerken ikinci başkan Hakan Daltaban açıklamalarda bulunarak yüksek tazminat talebi olan antrenörlerle anlaşmayacaklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:22 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 16:22
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması: Anlaşmayacağız!

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    Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, teknik direktör transferi ile ilgili olarak TRT Spor'a konuştu. Daltaban, göndermek zorunda kalmayacakları bir isimi göreve getirmek istemediklerini dile getirdi.

    İşte Hakan Daltaban'ın sözleri...

    "ANLIK REAKSİYON ALMAYACAĞIZ"

    "Taraftar çok haklı, camia da çok haklı. Saygı ve saygınlık, güven demektir. Çok saygın bir camiayız ve bu camianın çok saygın bir başkanı var. Genel kurul öncesinde nasıl bir hoca aradığını başkanımız tanımladı. Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışımız var. Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş'ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz."

    "YÜKSEK TAZMİNATLI TEKNİK ADAMLARLA ANLAŞMAYACAĞIZ"

    "Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu arayışımız var. Bir an önce çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Bir panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz. Başkanımız bu konuda bilgilendirecektir.

    Beşiktaş Yönetim Kurulu (AA)Beşiktaş Yönetim Kurulu (AA)

    "TAKIMIN EKSİKLERİNİ BİLİYORUZ"

    "Beşiktaş, çıktığı her maçı kazanmalıdır. Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerlidir. Elimizde değerli bir kadro var. Çalışmaların bir teknik tarafı var, iki psikolojik tarafı var. Başkanımız evinden daha çok Ümraniye'de zaman geçiriyor. Orada bir takım ruhunu yaratmaya çalışıyor. Umarım iyi neticeler alıp Avrupa'da da yolumuza devam ederiz. Takımın eksiklerini biliyoruz. Yerinde transferler yapmayı planlıyoruz. Ara transfer dönemi zordur biliyorsunuz."

    "ÇİMLER YENİLENMEK ZORUNDA"

    "70-80 milyon euroluk bir kadro kurup stadyum zemininden tasarruf yapamazsınız. Biz burada konser yapmasak da çimi her sene yenilemek zorundayız. Yapılacak konserin parası da çimleri yenilemek için yeterli."