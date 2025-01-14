Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması: Anlaşmayacağız!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, teknik direktör transferi ile ilgili olarak TRT Spor'a konuştu. Daltaban, göndermek zorunda kalmayacakları bir isimi göreve getirmek istemediklerini dile getirdi.

İşte Hakan Daltaban'ın sözleri...

"ANLIK REAKSİYON ALMAYACAĞIZ"

"Taraftar çok haklı, camia da çok haklı. Saygı ve saygınlık, güven demektir. Çok saygın bir camiayız ve bu camianın çok saygın bir başkanı var. Genel kurul öncesinde nasıl bir hoca aradığını başkanımız tanımladı. Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışımız var. Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş'ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz."

"YÜKSEK TAZMİNATLI TEKNİK ADAMLARLA ANLAŞMAYACAĞIZ"

"Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu arayışımız var. Bir an önce çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Bir panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz. Başkanımız bu konuda bilgilendirecektir.