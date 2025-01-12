Real Madrid - Barcelona | CANLI

Milyonlarca taraftarı bulunan İspanya'nın iki dev kulübü Süper Kupa finalide karşılaşıyor. Real Madrid ile Barcelona, Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda birbirlerini yenebilmek adına karşı karşıya.
Milyonlarca taraftarı bulunan İspanya'nın iki dev kulübü Süper Kupa finalide karşılaşıyor. Real Madrid ile Barcelona, Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda birbirlerini yenebilmek adına karşı karşıya.
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REAL MADRID - BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ
REAL MADRID: Courtois; Lucas, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé
BARCELONA: Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha
MALLORCA'YA GOL YAĞDIRDI
Carlo Ancelotti'nin yönettiği Real Madrid, yarı finalde bir başka La Liga temsilcisi Mallorca'yı 3-0 yendi. Eflatun beyazlılar Bellingham, Valjent (kk) ve Rodrygo'nun golleriyle finale adını yazdırdı.
BILBAO'YU DEVİRDİ
Katalan temsilcisi ise Bask devi Atletico Bilbao'yu 2-0 yendi. Hansi Flick'in öğrencileri Gavi ve Lamine Yamal'ın golleriyle mağlıp etmeyi başardı.