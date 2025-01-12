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Real Madrid - Barcelona | CANLI

İspanya'nın en önemli iki takımı Real Madrid ile Barcelona, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor. İki dev ekibin de tek hedefi karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak El Clasico'da zafer hanelerine bir çentik atmak ve kupayı müzesine götürmek. Zorlu müsabakayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:58 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:58
Real Madrid - Barcelona | CANLI

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    Milyonlarca taraftarı bulunan İspanya'nın iki dev kulübü Süper Kupa finalide karşılaşıyor. Real Madrid ile Barcelona, Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda birbirlerini yenebilmek adına karşı karşıya.

    CANLI TAKİP

    Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Real Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizReal Madrid - Barcelona maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    REAL MADRID - BARCELONA MAÇI İLK 11'LERİ

    REAL MADRID: Courtois; Lucas, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé

    BARCELONA: Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

    Real Madrid Mallorca'yı farklı geçti (AA)Real Madrid Mallorca'yı farklı geçti (AA)

    MALLORCA'YA GOL YAĞDIRDI

    Carlo Ancelotti'nin yönettiği Real Madrid, yarı finalde bir başka La Liga temsilcisi Mallorca'yı 3-0 yendi. Eflatun beyazlılar Bellingham, Valjent (kk) ve Rodrygo'nun golleriyle finale adını yazdırdı.

    Barcelona Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi (AA)Barcelona Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi (AA)

    BILBAO'YU DEVİRDİ

    Katalan temsilcisi ise Bask devi Atletico Bilbao'yu 2-0 yendi. Hansi Flick'in öğrencileri Gavi ve Lamine Yamal'ın golleriyle mağlıp etmeyi başardı.

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