Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle sahadan puansız ayrılmıştı (AA) FENERBAHÇE'NİN 2 MAĞLUBİYETİ VAR Sezona yaptığı iddialı transferler ve Jose Mourinho takviyesi ile başlayan Fenerbahçe, şu anda Galatasaray'ın hemen arkasında şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar evinde oynadığı Galatasaray ve deplasmanda Beşiktaş derbilerinde yenilen Kanarya, 3 de beraberlik ladı. Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile birer puanı paylaşan sarı lacivertli ekip 39 puana sahip.

Konyaspor son 6 maçının 1'ini kazanabildi (AA) KONYASPOR SON 6 MAÇININ 1'İNİ KAZANDI Ev sahibi Konyaspor ise bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Yeşil beyazlılar, çıktığı son 6 maçta sadece Adana Demirspor'u yenebildi. Başakşehir galibiyeti sonrasında çıktığı karşılaşmalarda Mavi Şimşekler haricindeki 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.