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Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası Konya'da kapanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip zorlu randevudan kazanarak ayrılmak ve 3 puanı hanesine yazdırarak Galatasaray'ı takibini sürdürmek istiyor. Konyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 20:16
Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

İÇİNDEKİLER

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    Maç eksiği ile Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Jose Mourinho ve öğrencileri kazanark yola devam etmek istiyor.

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    Konyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Konyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip etmek için tıklayınKonyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip etmek için tıklayın

    KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

    KONYASPOR: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

    FENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic; Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz; Dzeko, En-Neysri

    Direnç Tonusluoğlu (AA)Direnç Tonusluoğlu (AA)

    DÜDÜK TONUSUOĞLU'NDA

    Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstleniyor. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen.

    VAR'da Sarper Barış Saka. AVAR'da Mustafa Savranlar oturuyor.

    Fenerbahçe Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle sahadan puansız ayrılmıştı (AA)Fenerbahçe Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle sahadan puansız ayrılmıştı (AA)

    FENERBAHÇE'NİN 2 MAĞLUBİYETİ VAR

    Sezona yaptığı iddialı transferler ve Jose Mourinho takviyesi ile başlayan Fenerbahçe, şu anda Galatasaray'ın hemen arkasında şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar evinde oynadığı Galatasaray ve deplasmanda Beşiktaş derbilerinde yenilen Kanarya, 3 de beraberlik ladı.

    Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile birer puanı paylaşan sarı lacivertli ekip 39 puana sahip.

    Konyaspor son 6 maçının 1'ini kazanabildi (AA)Konyaspor son 6 maçının 1'ini kazanabildi (AA)

    KONYASPOR SON 6 MAÇININ 1'İNİ KAZANDI

    Ev sahibi Konyaspor ise bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Yeşil beyazlılar, çıktığı son 6 maçta sadece Adana Demirspor'u yenebildi. Başakşehir galibiyeti sonrasında çıktığı karşılaşmalarda Mavi Şimşekler haricindeki 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

    Fenerbahçe gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak (AA)Fenerbahçe gelecek hafta Adana Demirspor ile karşılaşacak (AA)

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR

    Kanarya, Konyaspor ile oynadığı mücadelenin ardından bir deplasmana daha çıkacak. Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Konyaspor ise yine evinde oynayacak ve bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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