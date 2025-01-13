Konyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Maç eksiği ile Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Jose Mourinho ve öğrencileri kazanark yola devam etmek istiyor.
Maç eksiği ile Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Jose Mourinho ve öğrencileri kazanark yola devam etmek istiyor.
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Konyaspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
KONYASPOR: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer
FENERBAHÇE: Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic; Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz; Dzeko, En-Neysri
DÜDÜK TONUSUOĞLU'NDA
Fenerbahçe'nin Konyaspor ile karşılaştığı mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil üstleniyor. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen.
VAR'da Sarper Barış Saka. AVAR'da Mustafa Savranlar oturuyor.
FENERBAHÇE'NİN 2 MAĞLUBİYETİ VAR
Sezona yaptığı iddialı transferler ve Jose Mourinho takviyesi ile başlayan Fenerbahçe, şu anda Galatasaray'ın hemen arkasında şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Bugüne kadar evinde oynadığı Galatasaray ve deplasmanda Beşiktaş derbilerinde yenilen Kanarya, 3 de beraberlik ladı.
Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile birer puanı paylaşan sarı lacivertli ekip 39 puana sahip.
KONYASPOR SON 6 MAÇININ 1'İNİ KAZANDI
Ev sahibi Konyaspor ise bu sezon oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Yeşil beyazlılar, çıktığı son 6 maçta sadece Adana Demirspor'u yenebildi. Başakşehir galibiyeti sonrasında çıktığı karşılaşmalarda Mavi Şimşekler haricindeki 5 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR
Kanarya, Konyaspor ile oynadığı mücadelenin ardından bir deplasmana daha çıkacak. Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Konyaspor ise yine evinde oynayacak ve bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek.