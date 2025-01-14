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Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 19'uncu haftada kazandığı Konyaspor maçının ardından ilk transferini bitiriyor. Sarı lacivertli ekip yıldız futbolcuyla anlşama noktasına geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:13 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:14
Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

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    Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon uzanmak isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadelede rakibini 3-2 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Kanarya, Galatasaray ile arasındaki farkı da korumuş oldu.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    SAVUNMACILAR COŞTU

    Fenerbahçe'yi Konya'da galibiyete götüren gollerin ikisi defans oyuncularından geldi. İlk golü Mert Müldür atarken milli futbolcu Konyaspor karşısında bir kez daha fileleri havalandırma sevinci yaşadı. İkinci gol ise Çağlar Söyüncü'den geldi. Deneyimli stoper bu sezon 2. kez fileleri sarstı.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    MOURINHO'DAN STOPER TALEBİ

    Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada transfere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek; "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur." diye konuştu.

    Bu sözlerin ardından gündeme gelen Tuta için harekete geçildi ve transferde hemen hemen sona gelindi.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    İLK HEDEF DANSO'YDU

    Fenerbahçe'nin stoper transferindeki öncelik Kevin Danso olmuştu .Avusturyalı yıldızı listenin en başına yazan Jose Mourinho'nun ardından görüşmelere başlayan yönetim, Fransız temsilcisi Lens ile anlaşma sağlayamadı. Limitlerin zorlandığı yıldız futbolcu için olumlu karar çıkmadı.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    TALİPLERİ VAR

    Almanya'nın ardındn Fransa'da gösterdiği performansla dikatleri üzerine çeken ve EURO 2024'te de adındn söz ettiren Kevin Danso için Premier Lig'den talipleri olduğu öğrenildi. Bu sezon 14 karşılaşmada 1260 dakika sahada kalan 25 yaşındaki stoper için ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    AYMERIC LAPORTE İMKANSIZ AŞK

    Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri de Aymeric Laporte'ydi. İspanyol stoper için girişimlerde bulunan Fenerbahçe hem yüksek maaşa takıldı hem de kendisi gibi stoper sıkıntısı çeken Real Madrid'in gösterdiği ilgiyle birlikte geriye düştü. Ayrıca Al-Nassr'ın oyuncusunu bırakmama isteği de süreçte etkili oldu.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    TUTA SÜRPRİZİ

    Jose Mourinho'nun Konya'da yaptığı açıklamanın ardından temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, ilk transferi için önemli mesafe kat etti. Sports Digitale'in haberine göe stoper konusunda Frankfurt forması giyen Tuta gündeme alındı. Alman temsilci ile anlaşan Kanarya, yıldız futbolcuyla da el sıkışarak süreci olumlu tamamlamak istiyor.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    BU SEZO TUTA

    Frankfurt'un önemli isimlerinden biri olan Tuta, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol attı ve 1802 dakika sahada kaldı. Brezilyalı futbolcunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    TUTA KİMDİR?

    Tam adı Lucas Silva Melo olan Tuta, 4 Temmuz 1999 tarihinde Sao Paulo'da doğdu. Dünyanın en önemli kulüplerinden biri olan şehrin takımı Sao Paulo'da da futbola başldı. 2019'da Frankfurt tarafından keşfedildi ve 6 ay sonra bir seneliğine Kortrijk'a kiralandı. 2020'den bu yana Alman temsilcisinin formasını A takım seviyesinde giyiyor.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

    Tuta'nın kariyerinde 1 Avrupa Ligi bulunuyor. Güncel değeri ise 15 milyon euro. Lakabını Brezilyalı eski forvet Moacir Bastos'a benzerliği nedeniyle aldı. Üçlü formasyonda da oynayabilen atletik bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

    Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

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