Fenerbahçe kulübüyle anlaştı! Yıldız futbolcu adım adım imzaya

Uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon uzanmak isteyen Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip zorlu mücadelede rakibini 3-2 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. Bu sonuçla puanını 42'ye yükselten Kanarya, Galatasaray ile arasındaki farkı da korumuş oldu.

Fenerbahçe 'yi Konya'da galibiyete götüren gollerin ikisi defans oyuncularından geldi. İlk golü Mert Müldür atarken milli futbolcu Konyaspor karşısında bir kez daha fileleri havalandırma sevinci yaşadı. İkinci gol ise Çağlar Söyüncü'den geldi. Deneyimli stoper bu sezon 2. kez fileleri sarstı.

MOURINHO'DAN STOPER TALEBİ

Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada transfere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek; "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur." diye konuştu.

Bu sözlerin ardından gündeme gelen Tuta için harekete geçildi ve transferde hemen hemen sona gelindi.