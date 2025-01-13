SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Barcelona'dan Alexander Isak'a takip

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, yaşlanan yıldız forvet Robert Lewandowski'nin yerine uzun vadeli bir çözüm arayışında. Katalan ekibinin bu hedef doğrultusunda öncelikli tercihi, Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 16:11
Barcelona’dan Alexander Isak’a takip

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Barcelona, ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

    Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, yaşlanan yıldız forvet Robert Lewandowski'nin yerine uzun vadeli bir çözüm arayışında. Katalan ekibinin bu hedef doğrultusunda öncelikli tercihi, Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak oldu.

    ISAK'IN ALTERNATİFLERİ

    Barcelona'nın hazırladığı forvet listesinde Isak'ın yanı sıra Rafael Leao, Luis Diaz ve Jhon Duran gibi isimler de bulunuyor. Ancak, bu oyuncuların kulüplerinin sezon ortasında satışa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

    Manchester City ve Liverpool Tchouameniyi istiyorManchester City ve Liverpool Tchouameniyi istiyor
    Manchester City ve Liverpool Tchouameni'yi istiyor
    Simon Kjaer futbolu bıraktı!Simon Kjaer futbolu bıraktı!
    Simon Kjaer futbolu bıraktı!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Aile Yılı Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar
    İstanbul’da ihale yolsuzluğuna şafak operasyonu: CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
    CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri hakim karşısında! Fırat Sarı’dan çileden çıkaracak sözler: Bunlar kurgu
    MİT Reyhanlı saldırısı faili Muhammed Dib Koralı’yı yakaladı! Darısı şebbiha Mihraç Ural’ın başına
    Mourinho’dan sürpriz orta saha kararı! Konyaspor maçı 11’ini belirledi
    ABD’yi Gazze yapan yangınların arka planındaki Yahudi! Bir damla su vermedi... Barajlara ambargo koyan Resnick çifti ve İsrail bağı
    Galatasaray’ın ilk transferi belli oldu! Mikautadze’den önce o gelecek
    Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan açıkladı
    Los Angeles küle döndü süper güç ABD balonu patladı: Su rezervuarları onarım nedeniyle kapalı
    Fenerbahçe’de yaprak dökümü! 8 isme veda
    Ayşe Barım’ın mafya düzenine sondaj! Oyuncular ikiye bölündü: ID kaşeliler - sistem dışındakiler | Halit Ergenç boyun eğdi Elçin Sangu topa girdi
    EMEKLİYE SEYYANEN DESTEK! En az 1.226 TL fark eklenecek! %4 ek ödeme dahil BAĞKUR ve SSK maaşları...
    ANKA III’ten bir ilk: 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış
    Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! Cesur yürek
    TABAN AYLIK 14 BİN 469 TL NE ZAMAN OLACAK? | Gözler Meclis’te! Emekli aylıkları ne kadar yatacak?