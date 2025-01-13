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Galatasaray'da gündem İlkay Gündoğan!

Manchester City'den sezon sonu ayrılması beklenen İlkay Gündoğan, yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. İngilizler, sarı kırmızılıların teklifini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 13:02
Galatasaray’da gündem İlkay Gündoğan!

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    Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.

    The Sun'da yer alan habere göre; Manchester City'den sezon sonu ayrılması beklenen İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın gündemine geldi.

    İngilizler, sarı kırmızılı takımın, Türk asıllı Alman futbolvuya yaptığı teklifi açıkladı. Haberde Galatasaray'ın yıldız futbolcuya 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

    Öte yandan İngiliz devinin, sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği İlkay Gündoğan'ı teknik ekibe dahil etmek için teklifte bulunacağı aktarıldı.

    Kendisine yapılan bu teklifleri değerlendiren başarılı orta saha, henüz geleceğiyle ilgili kararı vermedi.

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