Simon Kjaer futbolu bıraktı!

Simon Kjaer, futbola veda ettiğini açıkladı.



Danimarka'dan TV2'ye konuşan Kjaer, "Şimdi bu sayfayı kapatmak için gerçekten doğru zamandı" dedi.



35 yaşındaki Kjaer, "Bu yazdan sonra verdiğim bir karar değil, Avrupa Şampiyonası'ndan önceki yıldan beri düşündüğüm bir karardı. Aslında düşüncelerim 2023 sonbaharında oluşmaya başlamıştı. Milano'daki zamanımın sona ermek üzere olduğunu görebiliyordum. Bundan sonra ne olacaktı? Buradan itibaren geleceği etkileyen pek çok unsur vardı. Çocuklar, aile. Milli takımın gidişatı ve AC Milan; hayalimdeki kulübüm. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra böyle olduğu anlamına gelen pek çok şey vardı: "Bakalım bundan sonra ne olacak, ama eğer öncelikle ailem, sonra da sportif açıdan doğru olan bu değilse, buraya kadar. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bu anlamda hiçbir şey kaçırmadım." dedi.



"BIRAKMA KARARIMI AÇIKLAMA GEREĞİ DUYMADIM"



Danimarkalı stoper, "Kafamda Milan formasıyla bırakmak vardı. Daha iyi bir son olamazdı. San Siro'daki son maçım ve o tecrübe... Kendimden başka hiç kimseye bir şey açıklama ihtiyacı duymadım. Sanırım kendimle barışığım. Geriye dönüp baktığımda, bunu daha da büyütebilir ve Milano'dan sonra daha büyük bir transfer yapabilirdim. Ama buna hiç ihtiyacım yok. Ocak ayında burada olmamızın nedeni de bu, çünkü böyle büyük bir veda benim için önemli değildi." açıklaması yaptı.



"FUTBOL OYNAMANIN BİR FATURASI VAR"



Kjaer, "45 yaşıma geldiğimde - vücuduma gerçekten iyi bakmadığım sürece - futbol oynamamın faturalarıyla karşılaşacağım. Vücudum kullanılıyor ama kendimi iyi hissediyorum. Eğer 35'ten 37'ye kadar iki yıl daha oynamak zorunda kalsaydım, bunun da bedenime faturaları olacaktı. Bu benim düşüncelerimin bir parçasıydı ve aklımın bir köşesindeydi ama bırakıp bırakmamam konusunda büyük bir etken olmadı. Fiziksel durumum, bunu kaldırıp kaldıramayacağıma dair kararımı etkilemedi. Ama aynı zamanda iki yıl daha futbol oynamam ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamam gerekirse, beş yıl önce vücuduma binen yükün bugün farklı olduğunun da yüzde 100 farkındaydım." ifadelerini kullandı.



"ARTIK SIRTIM, DİZİM AĞRIMIYOR"



Danimarkalı savunmacı, "Vücudumu hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Dört aydır koşuya çıkmadım. Dört aydır bisiklete binmedim. Ama haftada dört ya da beş kez spor salonuna gidiyorum ve bana iyi gelen ve bana yardımcı olduğunu hissettiğim egzersizleri yapıyorum. Sırtım artık ağrımıyor, dizim artık ağrımıyor. En üst seviyede oynamadığınız ya da oynamamış olduğunuz sürece ne kadar zorlandığınızın farkında değilsiniz... Bugün var olan maç yükü kesinlikle korkunç. Ya oyuncular yüzünden uluslararası futbolda çok büyük bir şey olacak, çünkü şu anda yaşananlar sürdürülemez. Ya da bir şeyler değişmek zorunda. Çünkü bu böyle devam edemez" sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İKİ SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI



Simon Kjaer kulüp düzeyinde son olarak 25 Mayıs'ta Salernitana'ya karşı oynadı.



2009'dan 2024'e kadar Danimarka milli takımında oynadı ve 132 maça çıkarak erkek milli takımında en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. 2016'da Danimarka'nın kaptanı oldu.



2015 yazında 7.65 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Kjaer, 2017 yazında ise 12.5 milyon euro karşılığı Sevilla'ya transfer oldu.



Kjaer, kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve son olarak Milan forması giydi.