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Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali 2025 🔥 📢 El Clasico Tivibu Spor 1 CANLI

Real Madrid ve Barcelona, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu mücadelede yıldız oyuncuların performansları ve takımların taktik savaşı dikkatleri üzerine çekecek. İşte, Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 20:24
Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali 2025 🔥 📢 El Clasico Tivibu Spor 1 CANLI

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu dev maçta Real Madrid, Mbappe, Vinicius Junior ve Bellingham gibi yıldızlarla sahaya çıkarken; Barcelona ise Lewandowski, Lamine Yamal ve Raphinha ile kupaya göz dikmiş durumda. Özellikle Arda Güler'in bu tarihi maçta ilk 11'de yer alıp almayacağı ise futbolseverlerin merak konusu.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    📅 Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?

    Real Madrid ve Barcelona, 12 Ocak 2025 Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Kupa Finali, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki King Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak.

    📺 Hangi Kanalda Yayınlanacak?

    Futbolseverler bu dev maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Türk Telekom'un dijital TV platformu üzerinden erişilebilen kanal, maçı futbol tutkunlarıyla buluşturacak.

    REAL MADRID - BARCELONA MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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    https://www.tivibu.com.tr/canli-tv adresinden maçı canlı izleyebilirsiniz.

    👀 Arda Güler İlk 11'de Mi?

    Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Barcelona karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ile gündemde. Teknik direktör Carlo Ancelotti, yarı finalde Mallorca karşısında kazanan kadroda değişiklik yapmayacağını belirtti. Bu açıklama, Arda'nın büyük ihtimalle yedek kulübesinde başlayacağı ve maçın gidişatına göre sahaya çıkabileceği şeklinde yorumlandı. Milli oyuncumuzun oyuna girip girmeyeceği maç sırasında netlik kazanacak.

    🏆 Takımların Son Durumu

    Real Madrid, sezon genelinde LaLiga'da liderlik koltuğunda oturuyor ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerini sürdürüyor. Mbappe, Vinicius Junior, ve Bellingham gibi yıldızlar takımın en büyük kozları.

    Barcelona, son dönemlerde yaşadığı düşüşe rağmen Lewandowski, Raphinha, ve genç yetenek Lamine Yamal ile göz dolduruyor. Katalan ekibi, bu kupayı 15. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

    🌟 Son El Clasico'dan Notlar

    İki ezeli rakip, en son 2024 Ekim ayında karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid'i 4-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. El Clasico tarihinde toplamda 258 maç oynandı; Real Madrid 106, Barcelona ise 101 galibiyetle sahadan ayrıldı.

    🔥 Gözler Yıldızlarda Olacak!

    Real Madrid'in yıldızları:

    Mbappe: 10 gol

    Vinicius Junior: 8 gol, 7 asist

    Bellingham: Orta sahada kilit rol

    Barcelona'nın yıldızları:

    Lewandowski: 16 gol

    Lamine Yamal: 5 gol, 10 asist

    📝 Muhtemel 11'ler

    Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
    Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

    🥇 Kupa Tarihinden Notlar

    İspanya Süper Kupa tarihinde:

    • Barcelona: 14 kez şampiyon
    • Real Madrid: 13 kez şampiyon

    2023 yılında Barcelona, Real Madrid'i finalde 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Real Madrid, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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