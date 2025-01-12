Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali 2025 🔥 📢 El Clasico Tivibu Spor 1 CANLI

🏆 Takımların Son Durumu
Real Madrid, sezon genelinde LaLiga'da liderlik koltuğunda oturuyor ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerini sürdürüyor. Mbappe, Vinicius Junior, ve Bellingham gibi yıldızlar takımın en büyük kozları.
Barcelona, son dönemlerde yaşadığı düşüşe rağmen Lewandowski, Raphinha, ve genç yetenek Lamine Yamal ile göz dolduruyor. Katalan ekibi, bu kupayı 15. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.
🌟 Son El Clasico'dan Notlar
İki ezeli rakip, en son 2024 Ekim ayında karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid'i 4-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. El Clasico tarihinde toplamda 258 maç oynandı; Real Madrid 106, Barcelona ise 101 galibiyetle sahadan ayrıldı.
🔥 Gözler Yıldızlarda Olacak!
Real Madrid'in yıldızları:
Mbappe: 10 gol
Vinicius Junior: 8 gol, 7 asist
Bellingham: Orta sahada kilit rol
Barcelona'nın yıldızları:
Lewandowski: 16 gol
Lamine Yamal: 5 gol, 10 asist
📝 Muhtemel 11'ler
Real Madrid: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.
Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.
🥇 Kupa Tarihinden Notlar
İspanya Süper Kupa tarihinde:
- Barcelona: 14 kez şampiyon
- Real Madrid: 13 kez şampiyon
2023 yılında Barcelona, Real Madrid'i finalde 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Real Madrid, Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.