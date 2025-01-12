Fenerbahçe’de 3 yıllık imza! İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi uzatıldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin kontratını 3 yıl uzattı.

Bugüne kadar çubuklu forma ile 151 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

Jose Mourinho yönetiminde ise 22 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsıp 2 defa gol pası vermeyi başardı.