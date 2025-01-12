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Fenerbahçe'de 3 yıllık imza! İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi uzatıldı

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattığını duyurdu. Milli futbolcu 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyecek.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:07 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 14:45
Fenerbahçe’de 3 yıllık imza! İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi uzatıldı

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    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin kontratını 3 yıl uzattı.

    Bugüne kadar çubuklu forma ile 151 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

    Jose Mourinho yönetiminde ise 22 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsıp 2 defa gol pası vermeyi başardı.

    İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesi)İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesi)

    Yıldız oyuncu kontratını uzatmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum... Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

    İşte Kanarya'nın paylaşımı