Fenerbahçe’de 3 yıllık imza! İrfan Can Kahveci’nin sözleşmesi uzatıldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, deneyimli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin kontratını 3 yıl uzattı.
Bugüne kadar çubuklu forma ile 151 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 30 gol attı ve 29 asist yaptı.
Jose Mourinho yönetiminde ise 22 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsıp 2 defa gol pası vermeyi başardı.
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe Resmi İnternet Sitesi)
Yıldız oyuncu kontratını uzatmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe; hayalim, ailem, gururum... Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
İşte Kanarya'nın paylaşımı