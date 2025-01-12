Arsenal - Manchester United | CANLI

İngiliz futbolunun dev takımlarından ikisii, Federasyon Kupası'nın 6. turunda karşı karşıya geliyor. Emirates'te Arsenal, Manchester United'ı ağırlıyor. Premier Lig'de zirvedeki Liverpool'u bir maç fazlasıyla 6 puan geriden takip eden Topçular'a karşı 13. basmakta bulunan Kırmızı Şeytanlar tur mücadelesi veriyor.
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ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Jorginho, Odegaard, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli
Manchester United: Altay Bayındır, Mazraoui, De Ligt, Maguire, Martinez, Dalot, Ugarte, Mainoo, Fernandes, Garnacho, Höjlund
Altay Bayındır Manchester United forması giyiyor (EPA)
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