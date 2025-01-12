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Arsenal - Manchester United | CANLI

İngiltere'de Federasyon Kupası heyecanı dev bir maçla devam ediyor. Arsenal ile Manchester United 3. tur karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Emirates'teki mücadelede iki takımın da hedefi zaferle sahadan ayrılabilmek. Arsenal - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:01 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 18:04
Arsenal - Manchester United | CANLI

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    İngiliz futbolunun dev takımlarından ikisii, Federasyon Kupası'nın 6. turunda karşı karşıya geliyor. Emirates'te Arsenal, Manchester United'ı ağırlıyor. Premier Lig'de zirvedeki Liverpool'u bir maç fazlasıyla 6 puan geriden takip eden Topçular'a karşı 13. basmakta bulunan Kırmızı Şeytanlar tur mücadelesi veriyor.

    Arsenal - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizArsenal - Manchester United maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

    Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Jorginho, Odegaard, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli

    Manchester United: Altay Bayındır, Mazraoui, De Ligt, Maguire, Martinez, Dalot, Ugarte, Mainoo, Fernandes, Garnacho, Höjlund

    Altay Bayındır Manchester United forması giyiyor (EPA)Altay Bayındır Manchester United forması giyiyor (EPA)

    FEDERASYON KUPASI'NDA DİĞER MAÇLAR

    Newcastle United - Bromley
    Ipswich Town - Bristol Rovers
    Crystal Palace - Stock County FC
    Southampton - Swansea