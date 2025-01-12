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Galibiyet hasteti 7 maça çıktı! Sivasspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi ve taraftar sahadan 1 puanla ayrıldı. Yiğido'nun galibiyet hasreti de 7 maça yükseldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:41 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 15:41
Galibiyet hasteti 7 maça çıktı! Sivasspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

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    Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları Sivas'ta devam etti. Sivasspor evinde Alanyaspor'u ağırladı. İki ekibin karşı karşıya geldiği mücadele 1-1 sona erdi.

    Bu sonuçla birlikte Yiğidolar son olarak geride kalan yılın kasım ayında elde ettiği galibiyetin ardından 7. maçından da 3 puanla ayrılamadı. İki taraf da haftayı 1 puanla kapattı.

    Fode Koita (AA)Fode Koita (AA)

    KOITA ATTI CORDOVA EŞİTLEDİ

    Karşılaşmada ev sahibi dakikalar 29'u gösterirken Fode Koita ile 1-0 öne geçti. Gineli yıldızın golü sonrasında ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ve rakibi karşısında üstünlük kuran Akdeniz temsilcisi, 56. dakikada Sergio Cordova ile skoru dengeledi.

    Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 20'ye, Alanyaspor ise 22'ye yükseltti.

    Kırmızı beyazlılar gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Turuncu lacivertliler de İstanbul'da Eüypspor ile kozlarını paylaşacak.