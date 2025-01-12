Galibiyet hasteti 7 maça çıktı! Sivasspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla birlikte Yiğidolar son olarak geride kalan yılın kasım ayında elde ettiği galibiyetin ardından 7. maçından da 3 puanla ayrılamadı. İki taraf da haftayı 1 puanla kapattı.

Fode Koita (AA)

KOITA ATTI CORDOVA EŞİTLEDİ

Karşılaşmada ev sahibi dakikalar 29'u gösterirken Fode Koita ile 1-0 öne geçti. Gineli yıldızın golü sonrasında ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran ve rakibi karşısında üstünlük kuran Akdeniz temsilcisi, 56. dakikada Sergio Cordova ile skoru dengeledi.

Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor puanını 20'ye, Alanyaspor ise 22'ye yükseltti.

Kırmızı beyazlılar gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Turuncu lacivertliler de İstanbul'da Eüypspor ile kozlarını paylaşacak.