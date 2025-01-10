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Fenerbahçe'den Galatasaray için karaborsa bilet tepkisi

Trendyol Süper Lig''in dev ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray hakkında açıklamada bulundu. Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, karaborsa biletlerle ilgili olarak tepki gösterildi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 21:48 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 21:49
Fenerbahçe’den Galatasaray için karaborsa bilet tepkisi

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    Fenerbahçe'den şu açıklama yapıldı;

    "Bir rakibimiz ile ilgili kendi kulüp üyeleri tarafından ortaya atılan karaborsa iddiaları hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin ilgili tüm kurumlarını detaylı olarak bilgilendirmiş; gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılmasını talep etmiştik.

    Konu, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un son basın toplantısındaki ifadeleri üzerine bugün bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yeniden gündem olmuştur.

    Üzülerek belirtmek isteriz ki savcılık dosyasındaki eksiklik bugün gündem olan tanık beyanından ibaret değildir.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yeterli ve detaylı araştırma ile etkin bir soruşturma yapılmaksızın, iddialar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği düşünülmektedir.

    Bu sebeple;

    Kulübümüz tarafından hem doğrudan kendisini ilgilendiren hem de toplumsal sorumluluk gereği verilen bu karara karşı 31 Aralık 2024 tarihinde savcılık makamının kararının kaldırılması için bir üst merciye müracaat edilmiştir.

    Kamu vicdanı açısından söz konusu soruşturma, hukukun gerektirdiği gibi, en ince ayrıntısına kadar araştırılarak sonuçlandırılmalıdır.

    Zaten bahsi geçen kulüp de iddialara ilişkin olarak herhangi bir usulsüzlük olmadığını düşünüyor ve kendini suçsuz görüyorsa adaletin tecellisi için soruşturmanın derinleştirilmesine destek verecektir.

    Adli makamların konuya hassasiyetle yaklaşacağına inanarak, bu ve benzeri konularda tüm haklarımızı kullanacağımızın ve sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

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