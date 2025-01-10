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Şenol Güneş'ten transfer sözleri! 2 futbolcudan haber var

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Antalyaspor mücadelesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte kadronun değişime uğrayabileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 19:09 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 19:09
Şenol Güneş’ten transfer sözleri! 2 futbolcudan haber var

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    Transferde aktif bir gündemi olan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen bordo mavili ekip diğer yandan istediği oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Şenol Güneş (AA)Şenol Güneş (AA)

    Takım ve transfer çalışmaları hakkında da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Asıl hedefimizden bir tanesi kadromuzu oluşturmak. Giden, kalan olabileceğini hep söyledik. Şu anda elimizdeki kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelecekler hem de gidecekler. 13 Ocak'ta transfer başladığı için Sivas maçıyla bunu değerlendirebiliriz. Şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var, onu değerlendireceğiz." dedi.

    Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

    Draguş'un sakatlığının sürdüğünü aktaran Güneş, Savic ve Okay'ın ise idmanlara başladığını söyledi.

    Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başladıklarını anlatan Güneş, "Ligde bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kendi sahamızda kazanmamıza rağmen seriye dönüştüremedik. Umarım ki bu lig maçıyla üst üste galibiyeti sağlamış oluruz. Arkasından da ligde seri yakalarız. Bize yakışan, olmamız gereken yere tekrar geliriz." diye konuştu.