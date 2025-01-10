Şenol Güneş’ten transfer sözleri! 2 futbolcudan haber var

Şenol Güneş (AA)

Takım ve transfer çalışmaları hakkında da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Asıl hedefimizden bir tanesi kadromuzu oluşturmak. Giden, kalan olabileceğini hep söyledik. Şu anda elimizdeki kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelecekler hem de gidecekler. 13 Ocak'ta transfer başladığı için Sivas maçıyla bunu değerlendirebiliriz. Şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var, onu değerlendireceğiz." dedi.