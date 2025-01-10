Şenol Güneş’ten transfer sözleri! 2 futbolcudan haber var

Transferde aktif bir gündemi olan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen bordo mavili ekip diğer yandan istediği oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transferde aktif bir gündemi olan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isteyen bordo mavili ekip diğer yandan istediği oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Takım ve transfer çalışmaları hakkında da gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Asıl hedefimizden bir tanesi kadromuzu oluşturmak. Giden, kalan olabileceğini hep söyledik. Şu anda elimizdeki kadro pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelecekler hem de gidecekler. 13 Ocak'ta transfer başladığı için Sivas maçıyla bunu değerlendirebiliriz. Şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var, onu değerlendireceğiz." dedi.
Draguş'un sakatlığının sürdüğünü aktaran Güneş, Savic ve Okay'ın ise idmanlara başladığını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'na iyi başladıklarını anlatan Güneş, "Ligde bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kendi sahamızda kazanmamıza rağmen seriye dönüştüremedik. Umarım ki bu lig maçıyla üst üste galibiyeti sağlamış oluruz. Arkasından da ligde seri yakalarız. Bize yakışan, olmamız gereken yere tekrar geliriz." diye konuştu.