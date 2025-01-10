Panathinaikos sonrası bir süre takım çalıştırmayan ve Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ilk lig maçında büyük üzüntü yaşadı. Terim'in öğrencileri, deplasmanda konuk olduğu Al-Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.
Panathinaikos sonrası bir süre takım çalıştırmayan ve Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ilk lig maçında büyük üzüntü yaşadı. Terim'in öğrencileri, deplasmanda konuk olduğu Al-Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.
Gol perdesini ilk dakikada Ivan Toney açtı. 12'de Gabri Veiga farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. Saad Yaslam 48'de durumu 3-0'a taşıdı. Merih Demiral'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla Terim'in öğrencileri ilk kez gol sevinci yaşadı. 90+5'te Musab Fahd Aljuwayr karşılaşmanın son sayısını kaydetti.
Karşılaşma 3-2 sona erdi.
Bu spnuçla birlikte Al Shabab 23 puanda kaldı. Al Ahli ise 26'ya yükseldi.
Al Shabab bir sonraki maçında Al-Riyadh ile karşılaşacak.