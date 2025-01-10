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Fatih Terim deplasmanda yıkıldı! Al Ahli Al Shabab: 3-2 MAÇ SONUCU

Teknik direktörlük kariyerini Al-Shabab'da sürdüren Fatih Terim, ikinci lig maçında Al Ahli'ye konuk oldu. Deneyimli çalıştırıcının takımı rakibine 3-2 yenildi ve sahadan puansız ayrıldı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:01 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 22:01
Fatih Terim deplasmanda yıkıldı! Al Ahli Al Shabab: 3-2 MAÇ SONUCU

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    Panathinaikos sonrası bir süre takım çalıştırmayan ve Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim, ilk lig maçında büyük üzüntü yaşadı. Terim'in öğrencileri, deplasmanda konuk olduğu Al-Ahli'ye 3-2 mağlup oldu.

    Gustavo Cuellar (AA)Gustavo Cuellar (AA)

    Gol perdesini ilk dakikada Ivan Toney açtı. 12'de Gabri Veiga farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. Saad Yaslam 48'de durumu 3-0'a taşıdı. Merih Demiral'ın kendi ağlarını havalandırmasıyla Terim'in öğrencileri ilk kez gol sevinci yaşadı. 90+5'te Musab Fahd Aljuwayr karşılaşmanın son sayısını kaydetti.

    Karşılaşma 3-2 sona erdi.

    Bu spnuçla birlikte Al Shabab 23 puanda kaldı. Al Ahli ise 26'ya yükseldi.

    Al Shabab bir sonraki maçında Al-Riyadh ile karşılaşacak.