Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oluyor! Kiralık gönderilecek

Bu sezon yabancı kontenjanı nedeniyle zorluk yaşayan Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi biten Lincoln Henrique İstanbul'a geri döndü. Bragantino'ya kiralandıkan sonra tesislere gelen Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.
Bu sezon yabancı kontenjanı nedeniyle zorluk yaşayan Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi biten Lincoln Henrique İstanbul'a geri döndü. Bragantino'ya kiralandıkan sonra tesislere gelen Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.
Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirse de hem oyuncu havuzunun geniş olması hem de kontenjan nedeniyle forma şansı bulması beklenmeyen Lincoln'e talio çıktı.
TRT Spor'un haberinee göre, sarı lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sambacıyı kadrosuna katmayı istiyor. Haberde görüşmelerin başladığı ve olumlu devam ederek sona yaklaşıldığu ifade edildi.
Aun Ilıcalı ve ekibi, kısa süre içerisinde imzaları attırmayı hedefliyor.
LINCOLN'ÜN SON İSTATİSTİKLERİ
Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi.