Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oluyor! Kiralık gönderilecek

Bu sezon yabancı kontenjanı nedeniyle zorluk yaşayan Fenerbahçe 'de kiralık sözleşmesi biten Lincoln Henrique İstanbul'a geri döndü. Bragantino'ya kiralandıkan sonra tesislere gelen Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.

Lincoln Henrique (AA)

Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirse de hem oyuncu havuzunun geniş olması hem de kontenjan nedeniyle forma şansı bulması beklenmeyen Lincoln'e talio çıktı.