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Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oluyor! Kiralık gönderilecek

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte ilk ayrılık gerçekleşiyor. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 17:27 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 17:34
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oluyor! Kiralık gönderilecek

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    Bu sezon yabancı kontenjanı nedeniyle zorluk yaşayan Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi biten Lincoln Henrique İstanbul'a geri döndü. Bragantino'ya kiralandıkan sonra tesislere gelen Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde.

    Lincoln Henrique (AA)Lincoln Henrique (AA)

    Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirse de hem oyuncu havuzunun geniş olması hem de kontenjan nedeniyle forma şansı bulması beklenmeyen Lincoln'e talio çıktı.

    Lincoln Henrique (AA)Lincoln Henrique (AA)

    TRT Spor'un haberinee göre, sarı lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sambacıyı kadrosuna katmayı istiyor. Haberde görüşmelerin başladığı ve olumlu devam ederek sona yaklaşıldığu ifade edildi.

    Aun Ilıcalı ve ekibi, kısa süre içerisinde imzaları attırmayı hedefliyor.

    Lincoln Henrique (Takvim Foto Arşiv)Lincoln Henrique (Takvim Foto Arşiv)

    LINCOLN'ÜN SON İSTATİSTİKLERİ

    Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

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