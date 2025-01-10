Galatasaray’dan Gabriel Sara açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu

Galatasaray , Başakşehir maçında sakatlanan Gabriel Sara ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Gabriel Sara (AA)

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 1. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup, yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir.