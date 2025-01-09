YARI FİNAL: Real Madrid - Mallorca maçı CANLI İZLE

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bu kulüpte çok iyi bir geleceği var ve evet, Mallorca maçında oynayabilir."