YARI FİNAL: Real Madrid - Mallorca maçı CANLI İZLE

⚽ ANCELOTTİ'NİN ARDA GÜLER YORUMU
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu:
"Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bu kulüpte çok iyi bir geleceği var ve evet, Mallorca maçında oynayabilir."
Arda Güler'in son kupa maçında 2 golle yıldızlaştığı göz önüne alındığında, bu kritik mücadelede ilk 11'de yer alması bekleniyor.
🏟️ REAL MADRİD'DE SON DURUM
Form Durumu: Real Madrid, son haftalarda yıldız oyuncuları Mbappe, Bellingham, Rodrygo ve Vinicius Jr. ile yüksek bir performans sergiliyor.
Eksikler: Carvajal ve Eder Militao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
🛡️ MALLORCA'NIN DURUMU
Mallorca, bu sezon gösterdiği dengeli oyunla dikkat çekiyor. Jagoba Arrasate'nin ekibinde, Beşiktaş'ta forma giymiş olan Cyle Larin, attığı 5 golle takımın en skorer oyuncusu. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
🏆 MAÇIN ÖNEMİ
Bu mücadeleyi kazanan takım, Barcelona ile finalde karşılaşacak. Real Madrid, Deportivo Minera'ya karşı aldığı farklı galibiyetle yükseldiği bu noktada hata yapmak istemiyor. Mallorca ise dengeli oyunuyla sürpriz arayacak.