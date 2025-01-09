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YARI FİNAL: Real Madrid - Mallorca maçı CANLI İZLE

İspanya Süper Kupa’da finale yükselen ilk takım Barcelona olurken, gözler diğer yarı final mücadelesine çevrildi. Real Madrid ve Mallorca, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan Kral Abdullah Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 19:39 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 20:21
YARI FİNAL: Real Madrid - Mallorca maçı CANLI İZLE

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    İspanya Süper Kupa'da heyecan devam ediyor! İlk finalist Barcelona olurken, gözler şimdi Real Madrid ve Mallorca arasında oynanacak yarı final mücadelesine çevrildi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma, Arda Güler'in performansıyla da merak konusu.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📅 MAÇ TARİHİ VE SAATİ

    Tarih: 9 Ocak 2025, Perşembe

    Saat: 22.00

    Yer: Kral Abdullah Şehir Stadı, Suudi Arabistan

    📺 HANGİ KANALDA?

    Real Madrid - Mallorca mücadelesi Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    ANCELOTTİ'NİN ARDA GÜLER YORUMU

    İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

    "Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bu kulüpte çok iyi bir geleceği var ve evet, Mallorca maçında oynayabilir."

    Arda Güler'in son kupa maçında 2 golle yıldızlaştığı göz önüne alındığında, bu kritik mücadelede ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    🏟️ REAL MADRİD'DE SON DURUM

    Form Durumu: Real Madrid, son haftalarda yıldız oyuncuları Mbappe, Bellingham, Rodrygo ve Vinicius Jr. ile yüksek bir performans sergiliyor.

    Eksikler: Carvajal ve Eder Militao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

    🛡️ MALLORCA'NIN DURUMU

    Mallorca, bu sezon gösterdiği dengeli oyunla dikkat çekiyor. Jagoba Arrasate'nin ekibinde, Beşiktaş'ta forma giymiş olan Cyle Larin, attığı 5 golle takımın en skorer oyuncusu. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    🏆 MAÇIN ÖNEMİ

    Bu mücadeleyi kazanan takım, Barcelona ile finalde karşılaşacak. Real Madrid, Deportivo Minera'ya karşı aldığı farklı galibiyetle yükseldiği bu noktada hata yapmak istemiyor. Mallorca ise dengeli oyunuyla sürpriz arayacak.

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