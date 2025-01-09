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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de oynanacak 19. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşmasında Mehmet Türkmen, Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesinde Cihan Aydın, Başakşehir - Galatasaray arasındaki randevuda Atilla Karaoğlan ve Konyaspor - Fenerbahçe müsabakasında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 20:18
Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

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    Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Süper Lig'in 19. haftasındaki hakemler belli oldu. İşte o isimler ve yönetecekleri maçlar

    11 OCAK CUMARTESİ
    Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
    Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
    Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen

    12 OCAK PAZAR
    Sivasspor - Alanyaspor: Muhammet Alimetoğlu
    Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın
    Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün
    Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

    13 OCAK PAZARTESİ
    Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
    Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

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