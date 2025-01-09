Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Süper Lig'in 19. haftasındaki hakemler belli oldu. İşte o isimler ve yönetecekleri maçlar
11 OCAK CUMARTESİ
Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 OCAK PAZAR
Sivasspor - Alanyaspor: Muhammet Alimetoğlu
Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün
Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 OCAK PAZARTESİ
Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk