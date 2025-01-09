Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Süper Lig'in 19. haftasındaki hakemler belli oldu. İşte o isimler ve yönetecekleri maçlar

11 OCAK CUMARTESİ

Kayserispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

Hatayspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Bodrum FK: Mehmet Türkmen



12 OCAK PAZAR

Sivasspor - Alanyaspor: Muhammet Alimetoğlu

Trabzonspor - Antalyaspor: Cihan Aydın

Gaziantep FK - Adana Demirspor: Ozan Ergün

Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan



13 OCAK PAZARTESİ

Konyaspor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk