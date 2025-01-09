Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

EN-NESYRI DETAYI Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye imza atma sürecindeki en flaş olay, Youssef En-Nesyri'nin takas pazarlığına dahil edilmesi olmuştu. Faslı futbolcu için uzun süre talepte bulunan Jose Mourinho, öğrencisi için bu kez de gitmemesi adına mücadele veriyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİYDİ TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU 19.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Fenerbahçe'deki ilk döneminde istenen katkıyı sağlayamayan Youssef En-Nesyri, eleştirilerin de hedefi haline gelmişti. Yıldız golcü, sonrasında attığı gollerle takımını sırtlamayı başardı. Taraftalarla da arasını düzelterek kredi kazandı.

HATAY MAÇININ KAHRAMANI OLDU Mourinho'nun gelmesi konusunda ısrarcı olduğu ve ilk sırasına yazdığı Youssef En-Nesyri, Hatayspor karşısında da 2 kez fileleri sarsıp 3. gole de çok yaklaşmıştı. Bordo beyazlılar karşısında 3 puanı getiren En-Nesyri, şampiyonluk mücadelesinde takımının hata yapmamasını sağladı.

HATAY MAÇININ KAHRAMANI OLDU Mourinho'nun gelmesi konusunda ısrarcı olduğu ve ilk sırasına yazdığı Youssef En-Nesyri, Hatayspor karşısında da 2 kez fileleri sarsıp 3. gole de çok yaklaşmıştı. Bordo beyazlılar karşısında 3 puanı getiren En-Nesyri, şampiyonluk mücadelesinde takımının hata yapmamasını sağladı.