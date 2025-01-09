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Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'de ara transferin resmen başlamasına çok az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki isimlerden biri de Youssef En-Nesyri. Faslı yıldızın, kendisine yapılan çılgın teklif sonrasında kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 00:13 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 00:13
Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

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    13 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de birbirinden önemli isimler listede bulunuyor.

    Jose Mourinho'nun taleplerini yerine getirmek isteyen yönetim, çok sayıda yıldız futbolcu için girişimler hızlandı.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    Gündemin ilk sırasında ise Anderson Talisca var. Brezilyalı yıldızın Al-Nassr'dan transferi konusunda temaslar devam ederken kısa süre içerisinde sona erdirilmesi isteniyor.

    Başkan Ali Koç ve ekibi Suudi Arabistan temsilcisini ikna edebilmek adına her yolu deniyor.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    MAÇIN KADROSUNA ALINMADI

    Arriyadiyah'ta yer alan haberde; Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde olduğu kulüp yönetimi tarafından Pioli'ye bildirildi. Maç öncesi taktik idmanlarına da dahil edilmeyen Talisca, sadece kondisyon antrenmanı yaptı.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    EN-NESYRI DETAYI

    Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye imza atma sürecindeki en flaş olay, Youssef En-Nesyri'nin takas pazarlığına dahil edilmesi olmuştu. Faslı futbolcu için uzun süre talepte bulunan Jose Mourinho, öğrencisi için bu kez de gitmemesi adına mücadele veriyor.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    ELEŞTİRİLERİN HEDEFİYDİ TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

    19.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Fenerbahçe'deki ilk döneminde istenen katkıyı sağlayamayan Youssef En-Nesyri, eleştirilerin de hedefi haline gelmişti.

    Yıldız golcü, sonrasında attığı gollerle takımını sırtlamayı başardı. Taraftalarla da arasını düzelterek kredi kazandı.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    HATAY MAÇININ KAHRAMANI OLDU

    Mourinho'nun gelmesi konusunda ısrarcı olduğu ve ilk sırasına yazdığı Youssef En-Nesyri, Hatayspor karşısında da 2 kez fileleri sarsıp 3. gole de çok yaklaşmıştı.

    Bordo beyazlılar karşısında 3 puanı getiren En-Nesyri, şampiyonluk mücadelesinde takımının hata yapmamasını sağladı.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    HATAY MAÇININ KAHRAMANI OLDU

    Mourinho'nun gelmesi konusunda ısrarcı olduğu ve ilk sırasına yazdığı Youssef En-Nesyri, Hatayspor karşısında da 2 kez fileleri sarsıp 3. gole de çok yaklaşmıştı.

    Bordo beyazlılar karşısında 3 puanı getiren En-Nesyri, şampiyonluk mücadelesinde takımının hata yapmamasını sağladı.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    AL-NASSR İSTEDİ

    Kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de yıldız golcü için Al-Nassr devreye girdi. Golcü oyuncu konusunda adımlarını atan Riyad ekibi, Youssef En-Nesyri'yi listesinde bulunduruyor.

    Diğer yandan adaylardan biri de Moise Kean. Fiorentina'dan ayrılması gündemde olan Kean için önemli bir bonservis gözden çıkarıldı.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    EN-NESYRI KARARINI VERDİ

    Suudi Arabistan liginin gözdesi haline gelen Youssef En-Nesyri, geleceği ile ilgili olarak rotasını çizdi. Faslı oyuncunun Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    Foot Mercato'nun haberine göre Cristiano Ronaldo ve birçok önemli ismi kadrosunda bulunduran Al-Nassr'a rağmen Avrupa'da kalmak ve Jose Mourinho ile çalışmak için teklifi geri çevirdiği belirtildi.

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

    İşte o haber...

    Youssef En-Nesyri çılgın teklif sonrası kararını verdi! Ayrılacak mı?

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