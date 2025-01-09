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Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

Futbol hayatını Real Madrid'de sürdüren Arda Güler, bu sezon çok fazla süre almasa da zaman zaman oynadığı etkili futbolla adından söz ettirmeyi başardı. Milli futbolcuyla ilgili olarak birçok haber gündeme gelirken geleceği de merak konusuydu. Teknik direktör Carlo Ancelotti, öğrencisi hakkındaki kararını verdi ve önemli bir görev için de aday olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:43 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 17:44
Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

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    Geçen sezonun başında transfer olduğu Real Madrid'de son bölümde süre almayı başarıp attığı gollerle kalitesini ortaya koyan Arda Güler, bu sene ise beklediği kadar forma şansı bulamadı.

    Milli futbolcunun bu durumu ile ilgili olarak bir numaralı sorumlu Carlo Ancelotti gösterildi. İtalyan teknik adamher ne kdar açıklamalarıyla oyuncusuna güvendiğini açıklasa da bunu sahaya yansıtmadı.

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

    2 GOLLE PARLADI

    İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile karşılaşan Real Madrid'de milli yıldızımız mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda, attığı 2 golle muhteşem bir performans ortaya koydu ve formaya aday olduğunu bir kez daha ispatlayarak geceye adeta imzasını koydu.

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

    ATEŞE RAĞMEN OYNADI

    Karşılaşmada oynadığı her anın hakkını veren ve performansıyla takımı adına ne kadar kilit bir rol üstleneceğini gösteren Arda Güler ile ilgili olarak önemli bir detay paylaşıldı. İspanyol gazeteci Guillermo Rai, gen. oyuncunun yüksek ateşle sahaya çıktığını ve mücadeleyi tamamladığını ifade etti. Rai, Arda'nın ilk 11'de oynama şansını kaçırmamak adına çimlere çıkmak istediğini belirtti. Hastalığına rağmen oynayan milli yıldız, 2 gol kaydetti.

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

    "ÇOK İYİ TANIDIĞIMIZ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

    Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Vedat Muriqi'nin de formasını giyrdiği Mallorca ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Tivibuspor'a konuşan Carlo Ancelotti; "Şu anda sadece yarı finale odaklanmış durumdayız. Çok iyi ve tanıdığımız bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

    ARDA KARARI

    İkinci sezonunu geçiren Arda Güler'in gelişimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı; "Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bizde bu kulüpte çok iyi bir geleceği var, önemli bir geleceği var ve evet Mallorca maçında oynayabilir" ifadelerini kullandı. diye konuştu.

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

    PENALTICI OLABİLİR

    Maç öncesi basın toplantısında son dönemde kaçırılan penaltılara da değinen Carlo Ancelotti, bu durum hakkında da açıklamalarda bulundu ve arda Güler ile ilgili flaş bir ifade kullandı:

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

    "Penaltılarda başarısız olmamız hoşuma gitmedi. Konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum çünkü penaltı olduğunda şutu kimin atacağını bilmiyorum. Bu yüzden her matçan önce bunu açıklığa kavuşturacağım. Vini, Mbappé, Bellingham, Modric ya da Arda Güler olabilir..."

    Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

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