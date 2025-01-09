Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

Geçen sezonun başında transfer olduğu Real Madrid'de son bölümde süre almayı başarıp attığı gollerle kalitesini ortaya koyan Arda Güler, bu sene ise beklediği kadar forma şansı bulamadı.
Milli futbolcunun bu durumu ile ilgili olarak bir numaralı sorumlu Carlo Ancelotti gösterildi. İtalyan teknik adamher ne kdar açıklamalarıyla oyuncusuna güvendiğini açıklasa da bunu sahaya yansıtmadı.
2 GOLLE PARLADI
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera ile karşılaşan Real Madrid'de milli yıldızımız mücadeleye ilk 11'de başladı. Arda, attığı 2 golle muhteşem bir performans ortaya koydu ve formaya aday olduğunu bir kez daha ispatlayarak geceye adeta imzasını koydu.
ATEŞE RAĞMEN OYNADI
Karşılaşmada oynadığı her anın hakkını veren ve performansıyla takımı adına ne kadar kilit bir rol üstleneceğini gösteren Arda Güler ile ilgili olarak önemli bir detay paylaşıldı. İspanyol gazeteci Guillermo Rai, gen. oyuncunun yüksek ateşle sahaya çıktığını ve mücadeleyi tamamladığını ifade etti. Rai, Arda'nın ilk 11'de oynama şansını kaçırmamak adına çimlere çıkmak istediğini belirtti. Hastalığına rağmen oynayan milli yıldız, 2 gol kaydetti.