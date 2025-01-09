Arda Güler o göreve aday! Carlo Ancelotti kararını açıkladı

"ÇOK İYİ TANIDIĞIMIZ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ" Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Vedat Muriqi'nin de formasını giyrdiği Mallorca ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Tivibuspor'a konuşan Carlo Ancelotti; "Şu anda sadece yarı finale odaklanmış durumdayız. Çok iyi ve tanıdığımız bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

ARDA KARARI İkinci sezonunu geçiren Arda Güler'in gelişimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı; "Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bizde bu kulüpte çok iyi bir geleceği var, önemli bir geleceği var ve evet Mallorca maçında oynayabilir" ifadelerini kullandı. diye konuştu.

PENALTICI OLABİLİR Maç öncesi basın toplantısında son dönemde kaçırılan penaltılara da değinen Carlo Ancelotti, bu durum hakkında da açıklamalarda bulundu ve arda Güler ile ilgili flaş bir ifade kullandı:

"Penaltılarda başarısız olmamız hoşuma gitmedi. Konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum çünkü penaltı olduğunda şutu kimin atacağını bilmiyorum. Bu yüzden her matçan önce bunu açıklığa kavuşturacağım. Vini, Mbappé, Bellingham, Modric ya da Arda Güler olabilir..."