Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

OPSİYONU KULLANILDI
Geçen sezon Chelsea'den kiralanan ve bonservisinin alınması halinde herhangi bir ücret ödenmemesi konusunda anlaşılan Hakim Ziyech için opsiyonu devreye sokulmuş ve kontratı 1 yıl uzatılmıştı. Deneyimli oyuncunun performansının yükselmesi temenni eden Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşandı.
1 ASİSTİ VAR
Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 1 asist yapabildi ve 320 dakika sahada kaldı. Taraftarın da tepkisini çekti. Tribünlerin kadroda gömek istemediği Ziyech için ayrılık kararı ise İsveç'te kesinleşti.
OKAN BURUK VAZGEÇTİ
Bu sezon zaman zaman eleştirilerin hedefine oturmasına rağmen Okan Buruk'un sürekli koruma altına aldığı ve değer verdiği oyuncusunun Malmö deplasmanında verdiği görüntü ve yenilen 2. goldeki hatası çok konuşuldu. 12 Aralık'tan bu yana kadroya da alınmadı.
YOLLAR AYRILACAK
Ajax'ta yakaladığı çıkış sonrasında Chelsea'ye transfe olan ancak İngiliz ekibinde de beklentileri karşılayamayan Ziyech için Galatasaray, son kez para kazanma umudunun olduğu ara transfer döneminde gelen teklifleri dinleyecek. Talip olan takımlaa da kolaylık sağlayacak. Eğer bir sonuç alınmazsa fesih yoluna gidilecek.
SON TALİP SUUDİ ARABİSTAN'DAN
Al-Nassr'a transferi söz konusuyken son anda imza atmayan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan'a transfer olabilir. Fransız basınından Bladi'nin derlediği habere göre Ziyech için Al Fateh devreye girdi ve durumunu soruşturmaya başladı.
Eğer anlaşma sağlanırsa yıldız futbolcu iki Faslı futbolcu Marwane Saâdane ve Mourad Batna ile yeniden bir araya gelecek.