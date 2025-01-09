SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedefleyen Galatasaray, yolculuğuna namağlup devam ediyor. Sarı kırmızılılar, zorlu sezonda son oynadığı maçta Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı ve kupaya 1 puanla başladı. Sahadaki kadar ara transfere de önem veren Aslan, birçok ismin peşinde. Diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular da belirleniyor. Onlardan birine adeta talip yağıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 19:20 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 19:20
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da şampiyonluk isteyen Galatasaray'da yenilmeme serisi 22 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip, evinde Young Boys'a yenildikten onra mağlubiyet yüzü görmedi.

    Son olarak Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Cimbom, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve turnuvaya 1 puanla başladı.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    Bir yandan saha içindeki performansa odaklanaan Galatasaray, diğer taraftan da ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine başlatılan görüşmelerde birçok oyuncu ile temas kuruldu ve mümkün olan en kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    İlk hedefini santrfor olarak belirleyen Okan Buruk, ayrılıkların yaşanması halinde 10 numara ve farklı mevkilerde de forma giyebilen bir hücumcu ile stoper de kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak yabancı kontenjanı bu konuda büyük önem taşıyor.

    Yolların ayılması en muhtemel isim ise Hakim Ziyech. Faslı futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratından dolayı bir an önce gönderilmesi planlanıyor.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    OPSİYONU KULLANILDI

    Geçen sezon Chelsea'den kiralanan ve bonservisinin alınması halinde herhangi bir ücret ödenmemesi konusunda anlaşılan Hakim Ziyech için opsiyonu devreye sokulmuş ve kontratı 1 yıl uzatılmıştı. Deneyimli oyuncunun performansının yükselmesi temenni eden Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşandı.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    1 ASİSTİ VAR

    Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 1 asist yapabildi ve 320 dakika sahada kaldı. Taraftarın da tepkisini çekti. Tribünlerin kadroda gömek istemediği Ziyech için ayrılık kararı ise İsveç'te kesinleşti.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    OKAN BURUK VAZGEÇTİ

    Bu sezon zaman zaman eleştirilerin hedefine oturmasına rağmen Okan Buruk'un sürekli koruma altına aldığı ve değer verdiği oyuncusunun Malmö deplasmanında verdiği görüntü ve yenilen 2. goldeki hatası çok konuşuldu. 12 Aralık'tan bu yana kadroya da alınmadı.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    YOLLAR AYRILACAK

    Ajax'ta yakaladığı çıkış sonrasında Chelsea'ye transfe olan ancak İngiliz ekibinde de beklentileri karşılayamayan Ziyech için Galatasaray, son kez para kazanma umudunun olduğu ara transfer döneminde gelen teklifleri dinleyecek. Talip olan takımlaa da kolaylık sağlayacak. Eğer bir sonuç alınmazsa fesih yoluna gidilecek.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    SON TALİP SUUDİ ARABİSTAN'DAN

    Al-Nassr'a transferi söz konusuyken son anda imza atmayan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan'a transfer olabilir. Fransız basınından Bladi'nin derlediği habere göre Ziyech için Al Fateh devreye girdi ve durumunu soruşturmaya başladı.

    Eğer anlaşma sağlanırsa yıldız futbolcu iki Faslı futbolcu Marwane Saâdane ve Mourad Batna ile yeniden bir araya gelecek.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    Premier Lig'den Ipswich Town ve Wolverhampton ile Ligue 1'den Nice gibi birçok kulübün ilgilendiği Hakim Ziyech, geçtiğimiz günlerde Olympiakos tarafından reddedilmişti.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    Galatasaray'da Ziyech ile birlikte iki isimle daha yollar ayrılacak. O futbolculardan biri Victor Nelsson. Danimarkalı stoper için teklifler bekleniyor.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    Yabancı kontenjanının açıkması için Yusuf Demir de gönderilmek isteniyor. Talibi çıkarsa en kısa sürede yollar ayrılacak.

    Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı ilk 11’i belli oldu
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı
    Nüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik
    Suriye’de tokat yiyenler ’Acem’i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail