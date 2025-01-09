Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor! Transferde flaş gelişme

Son olarak Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Cimbom, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve turnuvaya 1 puanla başladı.

Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da şampiyonluk isteyen Galatasaray'da yenilmeme serisi 22 maça çıktı. Sarı kırmızılı ekip, evinde Young Boys'a yenildikten onra mağlubiyet yüzü görmedi.

Bir yandan saha içindeki performansa odaklanaan Galatasaray, diğer taraftan da ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine başlatılan görüşmelerde birçok oyuncu ile temas kuruldu ve mümkün olan en kısa sürede imzaların atılması bekleniyor.

İlk hedefini santrfor olarak belirleyen Okan Buruk, ayrılıkların yaşanması halinde 10 numara ve farklı mevkilerde de forma giyebilen bir hücumcu ile stoper de kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak yabancı kontenjanı bu konuda büyük önem taşıyor.

Yolların ayılması en muhtemel isim ise Hakim Ziyech. Faslı futbolcunun sezon sonunda bitecek kontratından dolayı bir an önce gönderilmesi planlanıyor.